Bolsonaro, Boris Johnson e Trudeau: quais líderes já pegaram coronavírus?

Além do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que afirmou nesta terça-feira ter sido contaminado pela covid-19, outros líderes mundiais também tiveram diagnósticos positivos. O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, foi um desses nomes. No Reino Unido, outra figura importante também teve covid-19: o herdeiro do trono e futuro chefe de Estado do país, Príncipe Charles.

No Irã, um dos países que viveram momentos dramáticos com a alta da infecções, o vice-presidente Eshaq Jahangiri também foi infectado. Já na América Central, o presidente de Honduras precisou ficar internado por 16 dias. Veja abaixo a lista de líderes mundiais que contraíram o vírus.

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira que contraiu o novo coronavírus. O presidente fez o exame após apresentar sintomas da covid-19, como febre de 38º C, cansaço e dor muscular. Bolsonaro tem histórico de minimizar o impacto da doença, que oficialmente já contaminou pelo menos 1,6 milhão de brasileiros e matou mais de 65.000.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e esposa

A esposa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau teve a covid-19 no mês de março, quando a pandemia ainda estava no ínicio, e precisou ficar em isolamento. O político também ficou em isolamento com a esposa, mas não apresentou sintomas.

Príncipe Charles do Reino Unido

Herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles foi diagosticado com a covid-19, causada pelo novo coronavírus também em março. Charles tem 71 anos e é o filho mais velho da rainha Elizabeth II.

Eshaq Jahangiri, vice-presidente do Irã

De acordo com a rede de TV Al Jazeera, o vice-presidente do Irã foi outro líder mundial que também contraiu a covid-19, assim como dois ministros do país também no mês de março.

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi diagnosticado com a covid-19 no final de março, teve complicações e precisou ser internado poucos dias depois. O primeiro-ministro chegou a passar alguns dias na unidade de tratamento intensivo.

Príncipe Albert II de Mônaco

O chefe de Estado do principado de Mônaco também teve a covid-19. Com 62 anos, Albert II não teve complicações da saúde.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras

Na América Central, o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, foi outro líder mundial diagnosticado com a covid-19 e precisou ficar internado por 16 dias em junho.

Francis Suárez, prefeito de Miami

Após encontro com a comitiva brasileira do presidente Jair Bolsonaro, que teve diversos casos de confirmados de covid-19, o prefeito de Miami foi outro líder diagnosticado com o novo coronavírus.