Biden, Obamas, Clintons e Kamala: quem vai discursar na Convenção Democrata

Chicago - A Convenção Nacional Democrata começa nesta segunda-feira, 19, em Chicago, e reunirá os principais nomes do Partido Democrata, incluindo os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton.

Serão quatro dias de evento, com reuniões de comitês democratas durante o dia e discursos de noite, que marcam uma das principais etapas da eleição presidencial dos Estados Unidos.

O presidente Joe Biden fará o discurso mais importante da segunda-feira. Ele desistiu da reeleição no mês passado e foi substituído pela vice, Kamala Harris, na disputa.

O evento confirmará Kamala como candidata presidencial do partido. Ela já obteve os votos suficientes de delegados para obter a nomeação e fará um discurso para aceitar a candidatura de modo oficial, na quinta-feira, 22.

Para a imprensa americana, Biden deverá fazer em seu discurso uma espécie de passagem de bastão para Kamala. O presidente prometeu fazer campanha por ela e esteve em um comício ao lado dela na semana passada. Kamala enfrentará o republicano Donald Trump na eleição presidencial, marcada para 5 de novembro.

Há também a expectativa de que Kamala e o partido detalhem melhor as suas propostas nesta campanha, especialmente em temas como o combate à inflação, controle da imigração irregular e em relação ao Oriente Médio.

“Desde 2008, na primeira eleição de Obama, o partido não chega com tanta união e entusiasmo. Estaremos atentos sobre qual será a plataforma central da campanha de Kamala Harris”, avalia Mauricio Moura, professor de estatística na Universidade George Washington e analista no podcast O Caminho para a Casa Branca.

1 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

2 /7 Itens à venda em área da Convenção Democrata (Itens à venda em área da Convenção Democrata)

3 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

4 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

5 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

6 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

7/7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

Há também preocupação com protestos. Algumas manifestações foram convocadas já a partir de domingo, 18. Uma marcha nesta segunda, 19, deverá ser realizada nas vias próximas aos locais do evento. A polícia montou um perímetro de segurança e bloqueará várias ruas ao redor do United Center, arena que receberá os discursos, e do centro de convenções McCornick Place, onde serão feitas reuniões e parte dos eventos da Convenção.

Bloqueios em Chicago perto do McCornick Place, um dos locais da Convenção Democrata (Rafael Balago/Exame)

Veja a seguir a programação de discursos, segundo a CNN americana e outros veículos da imprensa americana. A agenda oficial ainda não foi divulgada. Os discursos começam a partir das 17h na hora local (19h em Brasília) e devem terminar por volta das 22h (meia-noite em Brasília).

Programação da Convenção Democrata

Segunda, 19

Joe Biden, presidente

Jill Biden, primeira-dama

Hillary Clinton, ex- secretária de Estado e candidata presidencial em 2016

Terça, 20

Barack Obama, ex-presidente (2009-2017)

Michelle Obama, ex-primeira dama

Doug Emhoff, marido de Kamala Harris

JB Pritzker, governador de Illinois

Quarta, 21

Tim Walz, candidato à vice-presidente

Bill Clinton, ex-presidente (1993-2001)

Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Deputados

Pete Buttigieg, secretário de Transportes

Quinta, 22

Kamala Harris, candidata à Presidência