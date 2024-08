Convenção democrata: o que esperar do evento que começa segunda?

Chicago - Os democratas realizam sua Convenção Nacional nos próximos dias em Chicago, para sacramentar a candidatura de Kamala Harris à Presidência, em meio ao temor de grandes protestos.

A cidade terá um esquema de segurança reforçado durante o evento, que será realizado de segunda, 19, a quinta, 22, no United Center, na zona oeste. A arena é a sede do time de basquete Chicago Bulls.

Vários protestos estão marcados para os dias de evento, com ativistas defendendo maior atenção do governo a temas como a defesa da Palestina, os direitos das mulheres e o combate da violência policial.

Durante a convenção, as principais lideranças do Partido Democrata farão discursos, como os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton, além do presidente Joe Biden e de Hillary Clinton, que disputou a Presidência em 2016.

Além dos discursos, haverá reuniões do comitê do partido em diversos temas, que ajudarão a definir e a deixar claro quais serão as linhas de campanha do partido nesta eleição.

Um dos principais pontos é entender quais serão as diferenças das propostas de Kamala Harris em relação às defendidas por Biden, que desistiu da reeleição, especialmente em temas como o combate à inflação, controle da imigração irregular e em relação ao Oriente Médio.

“Desde 2008, na primeira eleição de Obama, o partido não chega com tanta união e entusiasmo. Estaremos atentos sobre qual será a plataforma central da campanha de Kamala Harris”, avalia Mauricio Moura, professor de estatística na Universidade George Washington e analista no podcast O Caminho para a Casa Branca.

Kamala tem falado pouco sobre suas propostas nos comícios até agora, e sido cobrada por isso pelos adversários e comentaristas na imprensa americana.

Na sexta, 16, ela fez um discurso detalhando suas propostas para a economia, pela primeira vez, e prometeu combater empresas que inflam preços artificialmente, tanto de comida quanto de moradia, e dar mais créditos fiscais para famílias com filhos, entre outras medidas.

"Nossa convenção vai mostrar ao país quem os democratas são e o que eleger a chapa Harris e Walz significará para o futuro", disse Minyon Moore, chefe da Convenção, em comunicado.

1 /7 Palco da Convenção Democrata, em Chicago (Palco da Convenção Democrata, em Chicago)

Quando será a Convenção Democrata?

De 19 a 22 de agosto.

Onde será a Convenção Democrata?

Em Chicago, Estados Unidos.

Qual será a agenda da Convenção Democrata?

O evento terá debates e encontros de comitês democratas ao longo do dia e discursos no começo da noite.

Kamala Harris deverá fazer o discurso final do evento, na quinta, 22, para aceitar formalmente a candidatura presidencial.

Tim Walz, candidato à vice na chapa, deve falar na quarta, 21. O presidente Joe Biden discursa na segunda, 19, mas a agenda final ainda não foi divulgada.

Quem vai falar na Convenção Democrata?

A lista oficial ainda não foi anunciada, mas a imprensa americana aponta que os presidentes Barack Obama e Bill Clinton devem discursar, assim como Hillary Clinton, secretária de Estado e candidata presidencial em 2016. Kamala Harris, Tim Walz e Joe Biden deverão fazer os principais discursos.