Biden garante uma transição de poder "pacífica e ordenada" para o próximo governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que conversou por telefone com o presidente eleito Donald Trump e lhe garantiu uma “transição pacífica e ordenada” de poder.

“Ontem falei com o presidente eleito Trump para o parabenizar pela sua vitória e assegurei-lhe que liderarei toda a minha administração para trabalhar com a sua equipe para garantir uma transição pacífica e ordenada”, disse o democrata durante um discurso feito no jardim da Casa Branca nesta quinta-feira, 7.

Em atualização