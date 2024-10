Biden associa apoiadores de Trump a lixo e revolta republicanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden deu uma declaração polêmica na noite de segunda, 29. Durante uma chamada de vídeo para um evento de campanha, ele associou os apoiadores de Donald Trump a lixo.

Biden comentava uma fala do comício de Donald no domingo, 27. Antes da fala do presidente, no Madison Square Garden, em Nova York, um comediante disse que Porto Rico, um território dos EUA, era uma "ilha de lixo flutuante".

Em sua fala, Biden disse que os porto-riquenhos são "pessoas boas, decentes e honradas". Em seguida, disse que "o unico lixo que vejo flutuando são os apoiadores dele", em referência à Trump.

"Sua demonização dos latinos é inconcebível e não-americana. É totalmente contra a tudo que fizemos", afirmou.

Em seguida, após a fala ser divulgada pela imprensa americana, inclusive na CNN, a Casa Branca divulgou uma transcrição da conversa e disse que Biden se referia ao lixo gerado por seus apoiadores.

"The only garbage I see floating out there is his supporter's", diz a transcrição em inglês. O 's ao final muda o sentido da frase, mas há uma dubiedade, pois é difícil entender na fala se Biden se referia aos apoiadores no plural ou ao lixo gerado por eles.

Depois, Biden publicou no X um comentário sobre a fala. "Hoje mais cedo eu me referi à retórica de ódio sobre Porto Rico dita por apoiadores de Trump em seu comício como lixo, que foi a única palavra que posso pensar para descrever isso. Sua demonização dos latinos é inconcebível. É tudo que eu quis dizer", afirmou.

Revolta entre republicanos

A fala de Biden gerou críticas de republicanos. "Kamala Harris está tocando uma campanha de ódio. Agora, Joe Biden chama nossos apoiadores de 'lixo'. Você não pode liderar a América se você não ama o povo americano", disse Trump, na rede social X.

"Tenho orgulho de liderar a mais importante coalizão na história americana. Estamos dando as boas vindas à números históricos de latinos, afro-americanos, asiático-americanos e cidadãos de todas as raças, cores e credos. É meu desejo ser o presidente de todas as pessoas", disse o ex-presidente.

"Uma mãe de luto por seu filho que morreu de overdose de fentanil não é lixo. Um motorista de caminhão que não consegue lidar com a alta de preço do diesel não é lixo. Kamala Harris e Joe Biden deveriam ter vergonha de si mesmos", postou JD Vance, candidato à vice de Trump.

Republicanos lembraram ainda que a democrata Hillary Clinton, na campanha de 2016, se referiu aos apoiadores de Trump como "uma cesta de deploráveis", o que também gerou críticas na época. Trump venceu Hillary naquele ano e conquistou a Presidência pela primeira vez.