Bessent anuncia reunião em breve com ministro argentino

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou nesta quinta-feira, 2, que terá uma reunião "nos próximos dias" com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, para detalhar o apoio financeiro que Washington pretende conceder ao país vizinho, em meio às crescentes dificuldades econômicas enfrentadas por Buenos Aires.

Segundo Bessent, o encontro será uma continuidade do diálogo iniciado após a reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente argentino, Javier Milei, realizada em Nova York.

"Espero que nos próximos dias a equipe do ministro Caputo venha a Washington para avançar significativamente em nossas discussões presenciais sobre as opções para oferecer apoio financeiro", afirmou o secretário em mensagem publicada na rede social X.

Ele acrescentou que, em conversas com ministros do G7, ressaltou a importância das políticas econômicas de Milei. "O Tesouro dos EUA está totalmente preparado para fazer o que for necessário, e continuaremos observando de perto os acontecimentos", disse.

Ajuda pode chegar a US$ 20 bilhões

Bessent não informou a data exata do encontro, mas lembrou que o Tesouro já havia sinalizado um pacote de até US$ 20 bilhões para apoiar a Argentina. A expectativa é que as negociações avancem em paralelo às reuniões de outono do FMI e Banco Mundial, que terão início em 13 de outubro, em Washington.

No dia seguinte, Milei deve visitar a Casa Branca, em um gesto que reforça a aproximação entre os dois países.