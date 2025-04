'Bee cool': Trump pede calma em redes sociais após nova retaliação da China

O presidente Donald Trump pediu nesta quarta-feira, 9, aos americanos que mantenham a calma e continuem investindo, à medida que suas amplas tarifas recíprocas entram em vigor, indicando que a Casa Branca está monitorando de perto a reação do mercado às taxas.

"Este é um ótimo momento para comprar", disse Trump nesta quarta-feira, 9, em uma postagem em sua rede social. O presidente também incentivou seus seguidores a "fiquem calmos" e acrescentou sua previsão de que "tudo vai dar certo". "Os EUA serão maiores e melhores do que nunca", afirmou.

Enquanto o presidente postava, as ações começaram a se recuperar, com o índice Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 voltando ao campo positivo, e o Nasdaq 100 ampliando seus ganhos.

Trump também destacou uma participação de Jamie Dimon, do JPMorgan Chase, no programa da Fox Business nesta manhã, observando que o chefe do banco elogiou a ideia de consertar as tarifas e o comércio.

O presidente dos EUA, no entanto, não comentou a previsão de Dimon — feita na mesma entrevista — de que uma recessão seria "um resultado provável" das medidas tarifárias de Trump.

Trump e outros membros do governo minimizaram, em grande parte, as oscilações do mercado após a decisão de aumentar as tarifas para o nível mais alto em um século, argumentando que o esforço revitalizaria a manufatura doméstica e que o próximo pacote de cortes de impostos do presidente ajudaria a impulsionar a economia.