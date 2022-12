Balanço de inundações nas Filipinas sobe para 25 mortes

O balanço de mortes provocadas pelas inundações nas Filipinas subiu para 25, informaram nesta quarta-feira (28) as autoridades do país, no momento em que a meteorologia prevê mais chuvas para as regiões sul e central do arquipélago.

Pelo menos 13 pessoas morreram, a maioria por afogamento, na província de Misamis Ocidental, na ilha de Mindanao (sul), anunciou a agência nacional de gestão de desastres.

Até terça-feira, o balanço das inundações no país registrava 12 mortes. Vinte e seis pessoas continuam desaparecidas e nove ficaram feridas.

Dezenas de milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas depois que as chuvas inundaram vilarejos rurais e rodovias no dia de Natal, prejudicando as festas no país, de 100 milhões de habitantes e maioria católica.

A meteorologia prevê chuvas de moderadas a fortes no sul e centro do país até quinta-feira, consequência de um sistema de baixa pressão perto do litoral que pode virar uma depressão tropical.

"Há possibilidades de inundações e deslizamentos de terra", afirmou a agência meteorológica.

As autoridades anunciaram esforços para socorrer os moradores em áreas afetadas pelas inundações, que obrigaram 81.000 pessoas a procurar abrigos.

O país é considerado um dos mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas. Os cientistas alertam que as tempestades e eventos extremos estão se tornando mais comuns e perigosos à medida que a temperatura global aumenta.