Ataque russo à rede elétrica deixa centenas de milhares de ucranianos sem aquecimento

O último grande ataque russo ao sistema de energia da Ucrânia durante o Natal deixou centenas de milhares de moradores de Dnipro, Kharkiv e outras cidades ucranianas sem acesso confiável à eletricidade e ao aquecimento no meio do inverno, enquanto reparos de emergência estão sendo feitos.

"O sistema elétrico ucraniano continua a se recuperar após 13 ataques grandes russos desde o início deste ano, e ainda há um déficit significativo de capacidade", informou nesta quinta-feira a Ukrenergo, operadora da rede elétrica do país.

Para equilibrar o consumo e o fornecimento de eletricidade, cortes programados de energia estão em vigor em grande parte do território do país, enquanto os trabalhadores do setor de energia "estão fazendo todo o possível" para restaurar ou substituir equipamentos danificados pelos últimos ataques russos.

Cortes de eletricidade e sem aquecimento

A restauração das instalações danificadas levará algum tempo, segundo especialistas em energia ucranianos.

Embora a maioria dos quase 80 mísseis e 106 drones tenha sido abatida, algumas instalações sofreram danos significativos, especialmente porque a Rússia atacou algumas regiões que são menos protegidas por defesas aéreas, em meio à escassez de energia.

As usinas térmicas, que produzem eletricidade e calor, que depois são distribuídos para as casas nos distritos residenciais das grandes cidades ucranianas, tornaram-se os principais alvos do ataque russo no Natal.

Como resultado, 520 mil casas só em Kharkiv ficaram sem aquecimento central, assim como centenas de edifícios residenciais em Ivano-Frankivsk, Zelenodolsk e Dnipro. No último caso, de acordo com as autoridades locais, mais de 100 pacientes do hospital local tiveram que ser evacuados.

Devido ao constante bombardeio, os moradores de Kherson também estão enfrentando problemas com o acesso ao aquecimento, disse o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.

"Os especialistas estão trabalhando para restaurar o acesso o mais rápido possível, apesar dos riscos. Atualmente, há 44 prédios altos sem aquecimento", revelou.

Pelo menos 400 mil residências finalmente recuperaram o acesso ao aquecimento em Kharkiv, assim como metade das casas afetadas em Dnipro, disse Kuleba mais tarde.

Sistema é mantido

A gravidade dos cortes de energia diminuiu nesta quinta-feira, depois que se esperava que a maioria dos ucranianos passasse até meio dia sem eletricidade na quarta-feira.

Não haverá um apagão total porque os especialistas em energia ucranianos sabem o que fazer e como proteger o sistema de energia, argumentou Oleksandr Jarchenko.

"No momento, estamos reconstruindo nossa infraestrutura de energia mais rápido do que os russos conseguem destruí-la", disse à televisão ucraniana o chefe do Centro de Pesquisa do Setor de Energia.

No entanto, os cortes de energia durarão pelo menos cinco ou seis dias, ou até mais, dependendo do clima nas próximas semanas, alertou o especialista. Até o momento, o inverno tem sido relativamente ameno na Ucrânia, com temperaturas que raramente caem abaixo de zero em grande parte do país.

Altos riscos em meio a ataques russos

É provável que a situação seja pior na parte da Ucrânia a leste do rio Dnipro, onde está localizada a maioria das instalações danificadas no último ataque, adverte Andrii Prokip, especialista em energia do grupo de especialistas Instituto do Futuro da Ucrânia

Todas as usinas nucleares sob controle ucraniano estão concentradas no oeste do país e, devido aos ataques, não há capacidade suficiente para transferir a quantidade necessária de eletricidade de lá para o leste, escreveu Prokip.

Os especialistas também alertam que novos ataques russos podem piorar a situação. O principal perigo vem dos ataques direcionados da Rússia à infraestrutura que distribui a eletricidade produzida pelas usinas nucleares, analisou Volodimir Omelchenko, do Centro Razumkov, em Kiev.

Os ataques deliberados da Rússia às principais subestações podem danificar os reatores nucleares ao exigir procedimentos de emergência que vão além do que os reatores foram projetados, advertiu Omelchenko. Isso pode deixar milhões de ucranianos sem eletricidade no meio do inverno e em perigo de um acidente radioativo, enfatizou o especialista, que pediu mais pressão internacional contra a Rússia e sua indústria nuclear.