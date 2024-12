Companhia do Azerbaijão cancela voos para sete cidades russas após queda de avião da Embraer

A companhia Azerbaijan Airlines (AZAL) cancelou nesta sexta-feira, 27, os voos para sete cidades do sul da Rússia, em meio a informações de que a queda do avião com 67 pessoas a bordo, que caiu na quarta-feira no Cazaquistão, resultando na morte de 38 pessoas, pode ter sido causada por um míssil antiaéreo russo durante um ataque de drones ucranianos à cidade de Grozny.

Em comunicado, a companhia informou que deixará de voar para as cidades de Mineralnie Vodi, Sochi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny e Makhachkala, todas no sul da Rússia.

No entanto, a AZAL disse que vai manter os voos para Moscou, São Petersburgo, Kazan, Astrakhan, Yekaterinburg e Novosibirsk.

Na quarta-feira, algumas horas após o incidente, começaram a ser divulgados em redes sociais vídeos que mostrariam na fuselagem do avião - um E190 fabricado pela Embraer - marcas de estilhaços de um míssil antiaéreo.

A aeronave caiu quase ao mesmo tempo em que a Rússia repeliu um ataque de drones ucranianos.

Autoridades do Cazaquistão e do Azerbaijão investigam o caso, e o Kremlin pediu que os resultados do inquérito sejam aguardados.

“A investigação sobre esse incidente aéreo está em andamento e, antes das conclusões, não nos sentimos autorizados a fazer qualquer tipo de avaliação, e não o faremos”, disse nesta sexta-feira o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva.