As imagens mais chocantes do dia de guerra no Congresso dos EUA

Manifestantes favoráveis ao presidente Donald Trump invadiram o prédio do Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6, durante a contagem oficial de votos do colégio eleitoral que deu vitória ao democrata Joe Biden.

Os protestantes que estavam em frente ao Capitólio romperam as barricadas de segurança e interromperam de forma abrupta e inesperada os debates que ocorriam tanto no Senado quanto na Câmara.

Um verdadeiro cenário de guerra se instalou a partir daí, com tiros sendo disparados, manifestantes invadiram o plenário das duas casas e a polícia tentou dispersar o protesto.

Washington decidiu decretar toque de recolher a partir das 18h (no horário local). Os deputados, senadores e funcionários do Congresso que estão dentro do prédio não conseguiram sair por causa da violência que tomou conta do local.

Veja as imagens mais impactantes do verdadeiro cenário de guerra que se instalou na capital dos Estados Unidos:

Um policial americano atira spray de pimenta em um manifestante que tentava entrar no prédio do Capitólio durante uma sessão conjunta do Congresso para certificar os resultados da eleição de 2020 Kevin Dietsch / Pool via Reuters. Um policial americano atira spray de pimenta em um manifestante que tentava entrar no prédio do Capitólio durante uma sessão conjunta do Congresso para certificar os resultados da eleição de 2020 Kevin Dietsch / Pool via Reuters.

A polícia do Capitólio detém manifestantes do lado de fora da Câmara durante uma sessão conjunta do Congresso A polícia do Capitólio detém manifestantes do lado de fora da Câmara durante uma sessão conjunta do Congresso

Um manifestante se senta na Câmara do Senado. Um manifestante se senta na Câmara do Senado.

Os manifestantes entram na Câmara do Senado. Os manifestantes entram na Câmara do Senado.

Policiais do Capitólio apontam suas armas para uma porta que foi vandalizada na Câmara durante uma sessão conjunta do Congresso Policiais do Capitólio apontam suas armas para uma porta que foi vandalizada na Câmara durante uma sessão conjunta do Congresso

A polícia segura os apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto eles se reúnem em frente à Rotunda do Capitólio (Foto de Olivier Douliery / AFP) (Foto de Olivier Douliery / AFP via Getty Images). A polícia segura os apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto eles se reúnem em frente à Rotunda do Capitólio (Foto de Olivier Douliery / AFP) (Foto de Olivier Douliery / AFP via Getty Images).

Membros da Polícia americana caminham dentro do Capitólio enquanto apoiadores do protesto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficam do lado de fora Reuters / Jonathan Ernst Membros da Polícia americana caminham dentro do Capitólio enquanto apoiadores do protesto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficam do lado de fora Reuters / Jonathan Ernst

Manifestantes entram no edifício do Capitólio dos Estados Unidos Manifestantes entram no edifício do Capitólio dos Estados Unidos