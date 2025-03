Após 21 dias internado, Papa Francisco segue estável e agradece orações

Internado há três semanas por causa de uma pneumonia, o Papa Francisco, de 88 anos, segue apresentando um quadro estável, segundo informou o Vaticano nesta sexta-feira, 7. De acordo com o comunicado oficial, o pontífice "passou uma noite tranquila e acordou pouco depois das 08h00 [07h00 GMT]".

Na noite de quinta-feira, 6, pela primeira vez desde sua internação, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio do Papa. Com voz cansada, Francisco agradeceu em espanhol as orações recebidas e enviou uma bênção aos fiéis. "Agradeço de todo coração as orações que fazem pela minha saúde desde a praça [de São Pedro, em Roma], os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado", disse o pontífice na gravação, feita no mesmo dia.

A divulgação da mensagem reforça os esforços do Vaticano em tranquilizar os fiéis sobre o estado de saúde do Papa. Apesar da hospitalização prolongada, o boletim médico indica que o argentino mantém uma evolução estável.

Papa ordenou que Vaticano fosse transparente sobre seu estado de saúde

A internação do Papa Francisco, de 88 anos, no Hospital Gemelli, em Roma — o mesmo onde João Paulo II ficou internado e veio a falecer cerca de um mês depois da mencionada cirurgia —, colocou a imprensa internacional em uma cobertura segmentada que depende em grande parte dos boletins de saúde divulgados pela Santa Sé. Embora não sejam historicamente reconhecidos como documentos propriamente confiáveis, analistas apontam que, durante a estada do jesuíta argentino no hospital, há uma transparência nunca antes vista quanto às atualizações de saúde do líder da Igreja Católica.

Desde que Francisco foi internado, em 14 de fevereiro, o Vaticano tem divulgado uma média de dois boletins diários sobre a saúde do Papa. No desta quinta-feira, após vários dias de uma quadro estável, a Santa Sé afirmou prever que o próximo será divulgado só no sábado. Horas depois, difundiu uma mensagem em áudio do Pontífice, em que ele, com voz cansada, agradece "de todo o coração" as preces por sua saúde.

Apesar de muitos dos boletins de saúde se resumirem a frases curtas, informando, por exemplo, que o Papa "dormiu bem" e "tomou café da manhã", analistas especializados em temas religiosos afirmam que o nível de detalhamento de parte dos comunicados não tem precedentes.

Algumas das atualizações médicas informaram detalhes que, em outros papados, o Vaticano preferiu ocultar. A comunicação da Santa Sé foi transparente sobre o quadro de insuficiência renal inicial enfrentado por Francisco (que retrocedeu dias depois), relatou quando ele precisou de transfusões de sangue e até mesmo detalhou quando o Pontífice inalou o próprio vômito em meio a uma crise de broncoespasmos.