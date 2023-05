AO VIVO: assista à coroação do Rei Charles III

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, são coroados na Abadia de Westminster no sábado, 6, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia da rainha Elizabeth II, em 1953. Devem ser convidados em torno de 2 mil pessoas. A lista completa não foi divulgada.

O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começa às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília). Antes da coroação em si, o casal sai do Palácio de Buckingham em direção à abadia. Essa saída está prevista para às 6h20, no horário de Brasília. A cerimônia de coroação deve durar em torno de duas horas.

Onde ver ao vivo a coroação do Charles III

Diversos canais de notícias exibem a coroação do rei Charles III. O canal no YouTube da família real também transmite a cerimônia.

Sky News

O canal de televisão europeu 24 horas Sky News também faz a transmissão ao vivo.

Como vai acontecer a coroação?

A coroação em si começa pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Lá, Charles III presta juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito. Em seguida, recebe os atributos reais: manto, orbe, anel, cetro e coroa de Edward, do século 17, adaptada para a ocasião.

Os itens fazem parte das joias da coroa e simbolizam de várias maneiras o poder, a autoridade e os deveres do monarca e o poder de Deus.

Uma nova procissão, acompanhada por 4 mil soldados em uniforme de gala, leva Charles e Camilla de volta ao palácio. Da varanda do Buckingham, o casal saúda a multidão e assiste a um desfile aéreo.

Camilla também será coroada?

Camilla, de 75 anos, com quem Charles se casou em 2005, também será coroada. Ela receberá a coroa da rainha Mary, avó de Elizabeth II. As rainhas consortes — em contraste com os consortes masculinos das soberanas britânicas — são coroadas ao lado de seus reis.

Embora o site da família real continue a chamá-la de “a rainha consorte”, o convite de coroação se referia à “rainha Camilla” e é possível que ela abandone o consorte como parte do título depois do dia da coroação.

Qual é o percurso da procissão da coroação?

A rota da procissão de quilômetros levará Charles e Camilla do Palácio de Buckingham, ao longo do Mall, através do Admiralty Arch, virando à direita na Whitehall, continuando na Parliament Square e chegando na Abadia de Westminster.

Quais serão as principais atrações?

Um show televisionado acontecerá na noite seguinte, 7, no Palácio de Buckingham, e contará com Katy Perry, Lionel Richie e o grupo pop dos anos 1990 de Manchester chamado Take That. Também na programação: o tenor italiano Andrea Bocelli e o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel. Mais atos podem ser anunciados.

Quais são as joias da coroação?

A regalia da coroação é composta de objetos geralmente exibidos como parte das joias da coroa na Torre de Londres — e ajuda a dar à monarquia britânica no século 21 seu ar de longevidade e poder. O conjunto inclui três coroas, um orbe, cetros, esporas, pulseiras de ouro, dois anéis e cinco espadas, de acordo com o Palácio de Buckingham. Charles será ungido com óleo sagrado mantido em uma ampola de ouro e depois distribuído com a colher de coroação de prata dourada, registrada pela primeira vez em 1349 e usada na unção do rei Jaime I em 1603 e em todas as coroações desde então.

A enorme coroa de St. Edward, de 362 anos, que pesa cerca de 2 quilos, é feita de ouro maciço enfeitada com 444 pedras preciosas e semipreciosas. Charles irá trocá-la pela Coroa do Estado Imperial, mais leve.

Lula vai à coroação?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Londres para participar da coroação do rei Charles III. Além de Lula, foram convidados para a coroação do rei Charles III, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os chefes de Estado da França Emmanuel Macron, da Alemanha Frank-Walter Steinmeier, da Polônia Andrzej Duda e das Filipinas Ferdinand Marcos Jr.

Megan e Harry vão?

O príncipe Harry, que se distanciou da monarquia britânica, assistirá à coroação de seu pai, o rei Charles III, mas irá sem sua esposa, Meghan, e seus filhos.

Nos últimos meses, Harry e Meghan multiplicaram os ataques contra a família real. Depois de uma série documental lançada em dezembro na Netflix, Harry publicou no mês seguinte suas polêmicas memórias na autobiografia "Spare" ("O que sobra" em português), nas quais detalha o rompimento de suas relações com o pai e o irmão, o príncipe William.

Harry e Meghan retornaram ao Reino Unido em raras ocasiões desde que se mudaram em 2020, entre elas, o funeral da rainha Elizabeth II, em setembro

(Com Estadão Conteúdo)