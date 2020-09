Alemanha confirma mais nove casos de peste suína em javalis

Mais nove casos de peste suína africana foram confirmados em javalis selvagens na Alemanha, no Estado de Brandemburgo, no leste do país, informou o ministério de agricultura alemão nesta quarta-feira.

As novas descobertas levam o total de casos confirmados a 29 desde o primeiro, registrado em 10 de setembro, todos em animais selvagens na área de Brandemburgo. Animais de fazendas não estão envolvidos.

O instituto científico alemão Friedrich-Loeffler confirmou que os últimos animais tinham a peste suína africana, segundo o ministério.

O governo regional de Brandemburgo decidiu construir uma cerca fixa para evitar que javalis da Polônia cruzem para o país, disse a ministra da agricultura alemã, Julia Kloeckner, acrescentando que o movimento foi bem visto pelo governo federal.

A China e outros importadores vetaram compras de carne suína da Alemanha neste mês após a confirmação do primeiro caso. No ano passado, a China havia sido o principal mercado fora da União Europeia para exportações de carne suína alemã.

A Alemanha já temia a disseminação da doença após casos confirmados em javalis selvagens na Polônia a apenas dez quilômetros na fronteira nos últimos meses. Desde então, centenas de quilômetros em cercas foram instaladas na fronteira.