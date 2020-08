Totvs dispara com resiliência do setor de tecnologia durante pandemia

As ações da Totvs, maior empresa brasileira de software de gestão de negócios, chegaram a quase 10% nesta quinta-feira, 6, após a empresa ter divulgado o balanço do segundo trimestre. Às 12h57, os papéis da companhia subiam 9,19% e eram negociados por 28,35 reais.

No período, a companhia teve aumento anual de 1,4% do lucro líquido para 58,33 milhões de reais. Já o lucro caixa, que não considera efeitos das despesas com amortização de intangíveis oriundos de aquisições, teve alta de 15,8%. A receita líquida também teve aumento expressivo, de 11,2%, em relação ao segundo trimestre do ano passado para 627,399 milhões de reais.

Embora tenha entrado no setor financeiro com a recente compra da Supplier, foi a divisão de tecnologia que teve o maior destaque positivo, com aumento de 13,1% da receita recorrente e de 17,9% do Ebtida. O resultado foi impulsionado pelas novas vendas de solução em nuvem na base e para novos clientes durante a pandemia. A taxa de retenção de clientes atingiu o recorde histórico de 99% no período.

Por outro lado, a receita não recorrente caiu 14,3%, tendo em vista que a maior representatividade das vendas de solução em nuvem demanda menos serviços, segundo a Totvs.

“A divisão de tecnologia continua sendo a estrela da companhia, apresentando um desempenho forte no período”, afirma Bruno Lima, analista de renda variável da EXAME Research.

Na área de produtos de crédito encabeçada pela Supplier, a receita da empresa teve queda de 19,2% e o lucro bruto caiu 25,9%. O resultado negativo dessa divisão foi impactado pela menor atividade econômica provocada pela pandemia e na gestão mais conservadora nos limites de concessão de crédito.

“O desempenho da companhia não foi tão impactado pela pandemia, tendo a crise afetado apenas parte da dinâmica de seus processos, como de sua receita de crédito. Seguimos positivos quanto aos ativos da empresa, devido a seu bom histórico de performance”, avalia Luís Sales, analista de empresas da Guide Investimento em relatório.

Uma das poucas empresas de tecnologia listada na B3, as ações da Totvs acumulam alta de cerca de 30% no ano, já considerando a alta desta quinta.