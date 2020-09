Siderúrgicas disparam com alta do mineiro de ferro; Ibovespa sobe

Com ajuda de dados econômicos das principais economias do mundo, que vieram melhores do que o esperado, a bolsa brasileira engatou o tom de recuperação nesta quarta-feira, 30, após perdas significativas no início da semana. Às 10h50, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 1,15% para 94.658 pontos.

Minério de ferro

A alta do índice é puxada pelas ações da Vale, que avançam 2,43%, acompanhando a alta do minério de ferro na China, que disparou 5%, após um surto de coronavírus em navio de transporte de cargas da Austrália elevar as preocupações sobre a oferta da commodity. A valorização do minério também impulsiona as ações das siderúrgicas CSN, Usiminas e Gerdau, sobem 9,53%, 3,96% e 3,53%, respectivamente, liderando as altas do Ibovespa.

Petrobras

As ações da Petrobras sobem cerca de 2% nos primeiros negócios do dia e também contribuem para a alta do índice, devido a sua grande participação. Na véspera, a companhia informou que deu início à fase não-vinculante da venda de toda sua participação no conjunto de cinco concessões de campos terrestres do Polo Norte Capixaba, no Espírito Santo. A venda faz parte da estratégia de desinvestimento da companhia, que corre o risco de ser freada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que irá julgar, nesta quarta, se as vendas de refinarias precisam ou não do aval do Congresso para serem feitas.

Dados econômicos

Em dia de agenda econômica recheada, os dados da China e dos Estados Unidos saíram melhores do que o esperado, gerando otimismo sobre a recuperação da economia global. No país asiáticos, os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) vieram todos acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade. O destaque ficou para o PMI composto, que ficou em 55,1 pontos. Na economia americana, o indicador de variação de empregos de medido pelo instituto ADP revelou que foram criados 749.000 postos de trabalho em setembro ante a expectativa de 650.000 novos postos. Os dados do mês anterior também foram revisados para cima. O PIB americano do segundo trimestre também foi revisado de forma positiva, de contração de 31,7% para 31,4% na comparação trimestral.

Debate

No exterior, os investidores repercutem negativamente o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos, classificado pela mídia americana como “caótico” Embora conturbado, pesquisas feitas pela CNBC e CNN apontaram Biden como vencedor, o que, segundo Laatus, contribuiu para o tom negativo dos mercados internacionais. “Durante o debate, o [índice americano] S&P 500 futuro até subiu, mas, quando veio o resultado das pesquisas, ele caiu de vez. O mercado não é pró-Biden”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.