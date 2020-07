Quer viver de renda? Saiba como montar a sua carteira de ações

O brasileiro está vivendo mais – desde 1970, a expectativa no país saltou de 57,6 para 76,7 anos – e querendo viver melhor também. Mas, com a mudança nas regras da Previdência Social e a queda da taxa básica de juros, atualmente em 2,25% ao ano, o menor patamar histórico, garantir um futuro confortável depende cada vez mais do esforço do trabalhador em construir o seu patrimônio.

A boa notícia é que o mercado financeiro no Brasil tem acompanhado essas tendências se expandindo, amadurecendo e oferecendo mais alternativas de investimento na renda variável, que tem potencial de ganhos maiores. Neste ano, apesar da crise causada pela pandemia do novo coronavírus, 15 companhias já venderam ações na bolsa de valores B3, convidando os investidores a se tornar sócios do seu negócio. A construtora Mitre, a rede de joalheiras Vivara e a administradora de estacionamentos Estapar fazem parte da lista. O Ibovespa, principal índice acionário do país, subiu 65% do ponto mais baixo do ano, em março, até agora. A alta sinaliza expectativas positivas para a economia e as empresas do país.

Quem quer aproveitar esse otimismo para começar a estruturar a sua reserva para um futuro mais tranquilo pode começar montando uma carteira de ações. “Assim, a pessoa pode construir a sua própria previdência. Lá na frente, as ações podem lhe dar uma boa renda”, diz Louise Barsi. Filha do megainvestidor Luiz Barsi, que ficou bilionário investindo na bolsa, ela lidera junto com os investidores Fabio Baroni e Felipe Ruiz o curso Ações Garantem o Futuro, clique aqui para conferir.

Confira dicas de especialistas para dar os primeiros passos na bolsa

1 – Conhece-te a ti mesmo

Sabe aquele adágio, “todos os caminhos são errados para quem não sabe aonde quer chegar”? O segredo para um investimento de sucesso é entender bem o seu perfil e os seus objetivos. Quer correr um pouco de risco ou se sente mais seguro em águas calmas? Na aposentadoria, pretende comprar uma casa na praia, montar um novo negócio ou viajar pelo mundo? O que o anima, desanima, enfurece? Essas respostas também ajudam a prever o seu comportamento na bolsa e evitar as armadilhas das emoções.

2 – Entenda como funciona o mercado

Parta do básico: o que são ações, dividendos, proventos, por que a bolsa sobe e cai, como diferenciar o preço e o valor de um ativo. Estude, ainda, como ler o balanço de uma empresa, conheça as maneiras como as companhias se comunicam com o investidor e descubra de que maneira as notícias influenciam o mercado. Livros e cursos podem ajudar muito nesse momento.

3 – Faça uma programação dos aportes financeiros

Depois de estabelecer seus objetivos e entender como funciona a bolsa, planeje o fluxo de investimentos nas ações. Defina quanto pode aplicar a cada tempo. Disciplina e constância são importantes para chegar no resultado desejado.

4 – Escolha a sua estratégia

Existem diversas filosofias a guiar a compra e a venda de ações dentro de um projeto de vida. Conhecer as mais relevantes é a chave para manter a consistência na construção do patrimônio de médio e longo prazo.

5 – Crie uma metodologia para acompanhar as empresas e o mercado

Depois de escolher as ações para montar a carteira, programe-se para continuar estudando e seguindo de perto os movimentos dos mercados e os rumos que as empresas em que se investe estão tomando. Um sócio atento protege o seu capital.

