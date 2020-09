Os 10 maiores IPOs da história da bolsa

Em ritmo acelerado no Brasil, as ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) já levantaram cerca de 37 bilhões de reais neste ano. Nesta semana, foi a vez da rede da rede de petshop Petz ir à bolsa. De acordo com dados da Comissão da Valores Mobiliários (CVM), a oferta captou cerca cerca de 3 bilhões de reais, tornando este o maior IPO do ano – ao menos até agora, já o número de empresas com ofertas sob análise da CVM supera 40.

Mas ainda que as cifras obtidas pela Petz tenham sido altas, o montante não foi o suficiente para colocá-la entre os maiores IPOs da história. Segundo dados compilados pela B3 a partir de 2004, a lista dos maiores IPOs da história é dominada por empresas do setor financeiro, com 6 nomes no top 10. Confira.

10. Neoenergia

Quando: 2019

Quanto: 3,744 bilhões de reais

9. Redecard

Quando: 2007

Quanto: 4,643 bilhões de reais

8. Carrefour Brasil

Quando: 2017

Quanto: 4,973 bilhões de reais

7. BR Distribuidora

Quando: 2017

Quanto: 5,024 bilhões de reais

6. BM&F

Quando: 2007

Quanto 5,984 bilhões de reais

5. Bovespa

Quando: 2007

Quanto: 6,626 bilhões de reais

4. OGX

Quando: 2008

Quanto: 6,712 bilhões de reais

3. Visanet (Cielo)

Quando: 2009

Quanto: 8,397 bilhões de reais

2. BB Seguridade

Quando: 2013

Quanto: 11,475 bilhões de reais

1. Santander

Quando: 2009

Quanto: 13,182 bilhões de reais