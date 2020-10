No radar: Hypera; estímulos, PMIs e o que mais move o mercado nesta sexta

As esperanças em cima do pacote de estímulo americano voltam a ditar o ritmo dos mercados globais nesta sexta-feira, 23, após sinalizações positivas sobre um possível acordo entre republicanos e democratas. Na quinta, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que estaria muito próxima de chegar a um acordo com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. “Quase lá”, estariam as negociações nas palavras de Pelosi. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

Mas ainda que as declarações da presidente da Câmara tenham ajudado a impulsionar as bolsas de valores, os investidores seguem à espera de definições. Enquanto isso, o otimismo passado por Pelosi ajuda a manter o bom humor no mercado, com os principais índices acionários em alta nesta manhã e o dólar perdendo força contra divisas emergentes.

Além das negociações sobre estímulos, no radar do mercado estão os Índices de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) de outubro. Ainda pela manhã deve ser divulgado o PMI composto, industrial e do setor de serviços nos Estados Unidos. Na Europa, onde já saíram os resultados, os PMIs ficaram mistos. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 54,4 pontos, acima das expectativas de 53,1 pontos e da linha de corte dos 50 pontos que dividem a expansão da contração da atividade. Por outro lado, o PMI composto veio ficou abaixo dos 50 pontos, assim como o PMI de serviços. No continente, o destaque positivo ficou com os PMIs da Alemanha, onde o PMI Industrial bateu 58 pontos.

Dados do Brasil

No mercado local, os investidores devem ficar atentos aos dados do IPCA-15, que dará mais pistas sobre o rumo da inflação no país. A expectativa do mercado é a de que o índice de preço, que vem sendo pressionado pela valorização do dólar, aponte para uma alta de 0,81%. Se confirmadas as estimativas, será o maior IPCA-15 desde dezembro do ano passado, quando o indicador ficou em 1,05%. No Brasil, também serão divulgados os dados de confiança do consumidor (medido pela FGV), transações correntes e investimentos diretos no país.

A Hypera, das marcas Apracur, Coristina, Engov, Estomazil e outras, irá divulgar o resultado do terceiro trimestre após o fechamento do pregão desta sexta. A expectativa do mercado, de acordo com o consenso Bloomberg, é a de que a empresa apresente lucro líquido de 296 milhões de reais e receita líquida de 1,075 bilhão de reais.

A empresa de transmissão de energia Equatorial apresentou dados preliminares sobre o terceiro trimestre da companhia. No período, o volume de vendas de energia (medidos em MWhh) cresceu 2,5%. A necessidade de isolamento social imposta pela pandemia teve reflexos no resultado, o consumo das classes industrial e comercial tiveram respectivas quedas de 7,8% e 9%. Por outro lado, o consumo residencial, que representa cerca da metade do consumo total, impulsionou o resultado ao registrar expansão de 9%. O balanço trimestral da companhia deve sair em 5 de novembro.

Retrospectiva

No último pregão, o Ibovespa subiu 1,36% e encerrou em 101.917,73 pontos, enquanto o dólar caiu 0,36% e fechou cotado a 5,594 reais.