Bancos sustentam alta do Ibovespa e Qualicorp cai após operação da PF

Com as negociações sobre o pacote de estímulo se arrastando nos Estados Unidos, os investidores já dão sinais de impaciência e a segunda onda de coronavírus que assola a Europa volta a ganhar destaque. Nesta quinta-feira, 22, os índices futuros americanos recuam, enquanto a bolsa brasileira tenta manter o movimento de alta iniciado no começo da semana. Às 12h28, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 1% para 101.552 pontos. No último pregão, o índice chegou a superar os 101.000, mas encerrou estável, sem novidades sobre o tão esperado estímulo. Ibovespa a 100 mil pontos: saiba o que se pode esperar da bolsa e das principais ações com a EXAME Research.

Nesta quinta, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, irá retomar as negociações com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin. De acordo com o porta-voz de Pelosi, os dois voltaram a “estreitar as diferenças” na conversa de ontem, mas ainda há questões em aberto. “Apesar de sinais de avanço nas negociações envolvendo o pacote de estímulo econômico nos EUA, há uma percepção crescente de que uma aprovação antes das eleições é cada vez menos provável”, avaliam analistas da Exame Research.

No mercado internacional, investidores também repercutem uma suposta interferência do Irã e da Rússia nas eleições americanas. O alerta foi dado na noite de quarta-feira, 21, pelo diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, John Ratcliffe, que afirmou que a Rússia e o Irã usaram informações de registros de eleitores para tentar interferir nas eleições por meio da opinião pública. Segundo Ratcliffe, a tentativa de interferência teria se dado por meio de campanhas de desinformação por e-mail. “Uma possível suspeita de Rússia e Irã interferindo nos resultados poderia dar algum motivo para o Donald Trump questionar as eleições em caso de derrota”, diz João Vitor Freitas, analista da Toro Investimentos.

O que ajudou a aliviar o mal humor dos investidores nesta manhã foram os dados americanos de pedidos de seguro desemprego, que vieram bem melhores do que o esperado. Na semana, foram registrados 787.000 pedidos contra a expectativa de 860.000. Este foi a menor quantidade já registrada desde o início dos impactos da pandemia no mercado de trabalho americano, em março. No pior período, o número bateu 6,867 milhões em uma semana.

Qualicorp

Depois de liderarem as altas do Ibovespa na última sessão, com a informação de que a Rede D’Or estaria interessada em ampliar a participação na companhia, as ações da Qualicorp caem 1,51%. A desvalorização ocorre após uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na sede da empresa. A operação foi feita pela área especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Em fato relevante divulgado pouco antes da abertura do pregão, a Qualicorp informou que “adotará as medidas necessárias para apuração completa dos fatos, bem como colaborará com as autoridades públicas competente”.

Bancos

O setor financeiro, de novo, ajuda a sustentar a alta do Ibovespa, devido ao forte peso do setor no índice. Entre as maiores altas do dia, as ações do Santander sobem 4,13%, enquanto Itaú, Bradesco e Banco do Brasil sobem cerca de 3%. No mercado, há grande expectativa de que o resultado dos bancões surpreenda positivamente as estimativas de antes da temporada de balanço. O primeiro do setor a apresentar o balanço do terceiro trimestre será a o Santander, na terça-feira, 27.

Petróleo

Também com participação relevante no Ibovespa, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras sobem cerca de 2,5% na esteira da apreciação do petróleo no mercado internacional. A alta da commodity ocorre na esperança de que o estímulo e sinais de melhora do mercado de trabalho americano aumentem a demanda pelo produto. Do mesmo setor, mas com menor peso no índice, as ações da PetroRio avançam 3,48%

Weg

As ações da Weg sobem 3,11%, após cair mais de 6% no último pregão. Na véspera, a companhia divulgou o resultado do terceiro trimestre, que embora tenha sido considerado positivo pelo mercado, acabou desencadeando realização de lucros. Para parte dos analistas, o preço da ação já estaria superior ao valor que seria justo.