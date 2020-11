Maior IPO da história atrai US$ 3 tri em demanda; Brasil vai com R$ 280 mi

O ano da pandemia vai ser lembrado também pela maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história. O Ant Financial, braço financeiro do Alibaba, deve fazer a sua estreia simultânea nas Bolsas de Hong Kong e no Star Market em Xangai na próxima quinta-feira, 5, dois dias depois das eleições presidenciais americanas.

A estimativa é que a operação da Ant tenha movimentado 34,4 bilhões de dólares, o que confirmará seu status como o maior IPO da história. Parece muito? Sim, superará com folga o IPO da petrolífera Saudi Aranco, detentora por mais alguns dias desse status de maior oferta de todas, com os 29 bilhões de dólares em dezembro do ano passado.

Mas o mais impressionante é que, se o Alibaba e seu bilionário fundador e controlador Jack Ma quisessem, o número poderia ter sido muito maior. A estimativa é que a operação atraiu 3 trilhões de dólares em demanda de investidores de varejo em todo o mundo, o que significa dizer que a procura pelos papéis superou em aproximadamente cem vezes a oferta.

O Brasil não ficou de fora. À parte o interesse e a demanda de grandes investidores que colocaram ordens por meio de corretoras fora do país, um fundo criado e dedicado a explorar essa oportunidade para o investidor de varejo apresentou números impressionantes. A gestora Vitreo criou o fundo Tech Asia com o objetivo de tentar entrar no IPO da Ant Financial — ou ao menos comprar ações no mercado secundário assim que a oferta acontecer.

Em menos de um mês — a captação começou em 5 de outubro e foi encerrada na última quinta, dia 29 –, o fundo conseguiu atrair 283 milhões de reais, de cerca de 18.400 investidores.

O Tech Asia não será integralmente dedicado às ações da Ant. Seguindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos para o investidor de varejo com ativos no exterior, 80% da composição do fundo é formado por recibos de ações (os BDRs) de empresas de tecnologia da Ásia, especialmente da China, do Japão e de Taiwan. Os demais 20% vão buscar as ações da estreante e de outras techs asiáticas.

A Vitreo informou que vai reabrir o fundo para captação na próxima quinta-feira, 5. A aplicação mínima do Tech Asia é de 5.000 reais, com taxa de administração de 0,9% ao ano e sem cobrança de taxa de performance. Dividendos são reinvestidos no fundo.

A demanda global pelo IPO da Ant foi tão grande que a plataforma de uma corretora em Hong Kong saiu do ar, segundo a Bloomberg. No mercado de Xangai, as ordens de compra de investidores superaram a oferta em quase 900 vezes.

Recordes e números surreais são marcas do grupo chinês. O Alipay — o app da Ant Financial — tem 1,3 bilhão de usuários globais, de acordo com o documento de abertura de capital, e 54,5% do mercado de pagamento chinês, avaliado em 6,8 trilhões de dólares. É mais do que o WeChat, da Tencent, que é o aplicativo mais popular da China com 1,17 bilhão de usuários, dos quais 800 milhões utilizam a solução de pagamento WeChat Pay.

O gigante financeiro do Alibaba reportou lucro de 21,9 bilhões de yuans, ou 3,2 bilhões de dólares, no primeiro semestre do ano, e receitas de 72,5 bilhões de yuans, ou 10,5 bilhões de dólares. O lucro cresceu mais de 1.000% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, enquanto as receitas avançaram 38%.