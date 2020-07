Maestro Frotas avalia fazer IPO

A empresa de terceirização e gestão de frotas Maestro informou, nesta quarta-feira, 1, que avalia fazer oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) como alternativa para captação de recursos.

Segundo o comunicado entre à CVM, a empresa já está mantendo conversas com assessores do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), mas a realização do IPO ainda depende de aprovações societárias e condições de mercado.

Criada em 2007 para atuar no segmento de locação de veículos, a empresa se especializou em gerência e terceirização de frotas, oferecendo otimização de processos.

Desde 2011, a companhia tem como um dos principais acionistas o fundo de private equity Stratuss. Em 2015, a Maestro foi listada no segmento Bovespa Mais, que permite o acesso gradual ao mercado e dá até 7 anos para a realização do IPO.