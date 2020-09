Ibovespa sobe mais de 2% com expectativa sobre reforma administrativa

A bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 1, acompanhando o cenário externo positivo, e após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que irá enviar ao Congresso a proposta da reforma administrativa ainda nesta semana. Às 11h22, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 2,38% para 101.730 pontos.

A declaração de Bolsonaro sobre a reforma administrativa veio junto com a apresentação do auxílio emergencial, que se manteve em 300 reais, como já era esperado. O projeto de prever o fim da estabilidade de servidores e a possibilidade de redução de salários, mas só irá valer para os próximos funcionários públicos. Segundo Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, a entrega da reforma administrativa – e mesmo sua possível aprovação – reduz o crescente temor fiscal, mas não elimina. “A reforma administrativa anima o mercado, mas o investidor segue cauteloso. Até comprovar que não irá mexer no teto de gastos, demora um pouco mais. Uma coisa é falar e outra é comprovar. Ainda é um risco mapeado no mercado.”

No mercado local, os investidores também repercutem o PIB brasileiro do segundo trimestre, que teve contração de 9,7%, próximo das expectativas de queda de 9,4%. O destaque negativo ficou com o setor de comércio, com contração de 13% e de transporte, armazenagem e correio, com baixa de 19,3%. Embora evidenciem os estragos causados pelo período de quarentenas mais rígidas na economia, os números ficaram dentro do esperado.

No cenário externo, o índice de gerente de compras (PMI) Caixin da China ajuda a impulsionar as bolsas. Isso porque o índice de agosto ficou em 53,1 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e melhor do que os 52,6 pontos esperados. O resultado foi o melhor em quase uma década. De acordo com analistas da Exame Research, o PMI chinês foi “surpreendentemente forte” e ajuda a sustentar o otimismo com a recuperação da economia global.

Também foram divulgados os PMIs da Europa, que ficaram majoritariamente acima dos 50 pontos. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 52,2 pontos e no Reino Unido, em 55,2 pontos. Por outro lado, o PMI francês ficou 49,8 pontos, mas acima da expectativa de 49 pontos.

Destaques

Na bolsa, as blue chips apresentam forte valorização e ajudam a impulsionar o Ibovespa. Com grande peso no índice, as ações ordinárias da Petrobras avançam 3,4% e as preferenciais, 3%. Entre os grandes bancos, Itaú sobe 2,1%, Bradesco, 2,2%, Banco do Brasil, 2,1% e Santander 2,3. Na ponta do índice, estão as ações da Hering, que sobem 6,5%, e as da Renner, com alta de 5,2%, após a empresa registrar lucro de 818 milhões de reais no segundo trimestre. Embora tenha ficado 254% superior ao do mesmo período do ano passado, o lucro foi inflado pela recuperação do crédito fiscal da companhia no valor de 1 bilhão de reais.