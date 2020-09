Ibovespa recupera parte das perdas, mas segue abaixo dos 98 mil

A bolsa brasileira abriu em alta nesta terça-feira, 22, acompanhando o tom de recuperação nos mercados internacionais, após os temores sobre uma segunda onda de coronavírus ter provocado perdas significativas no mercado acionário global no início da semana. Às 10h22, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,32% para 97.305 pontos.

Segunda onda

Apesar do tom levemente positivo, os temores sobre uma segunda onda de coronavírus seguem no radar do mercado, após o primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciar novas medidas de restrições. “Os investidores estão à procura de barganhas. Alguns ativos caíram demais e algumas ações são beneficiadas pelas quarentenas”, afirma Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos Investimentos.

Segundo ele, esta busca é vista observada principalmente no melhor desempenho do índice Nasdaq futuro, que avança 0,7%, enquanto o Dow Jones futuro, 0,02%. “O Dow Jones representa mais a economia tradicional, que é mais afetada pela pandemia.”

Bancos

No Brasil, as ações dos grandes bancos ajudam a impulsionar a alta do índice, após notícias sobre transações suspeitas envolvendo alguns dos maiores bancos do mundo, como HSBC e JPMorgan, terem gerado algum pessimismo com as ações do setor. Nesta manhã, as ações do Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco sobem 1,6%, 1,17%, 0,8% e 0,9%, respectivamente.

Petróleo

Além do setor bancário, o preço do barril de petróleo esboça reação positiva, subindo pouco mais de 1%, depois das quedas da última sessão superarem 4%. O movimento é acompanhado pelas ações do setor na bolsa brasileira. Entre as maiores valorizações do dia, os papéis ordinários da Petrobras sobem 1,52%, enquanto os preferenciais, 1,91%, contribuindo para a alta do Ibovespa. Recentemente adicionado ao índice, a PetroRio sobe 0,3% e a BR Distribuidora, 2,4%.

Aéreas

Apesar dos temores sobre a segunda onda ainda impactarem negativamente as ações de companhias aéreas na Europa, no Brasil, os investidores viram as quedas de ontem como oportunidade para compra. Nesta sessão, as ações da Azul avançam 1,6%, enquanto as da GOL sobem 0,11%. Os papéis da CVC, que caíram menos na última sessão, avançam, 0,8%.

CSN

Mesmo após mais uma queda do minério de ferro no mercado internacional, s ações da CSN sobem 3,33% e lideram as altas do Ibovespa, com os investidores ainda repercutindo positivamente a aprovação do IPO de sua frente de mineração. Embora o anúncio tenha sido feito ontem, a pressão negativa no mercado levou os papéis a fecharem em queda. No mercado, há a expectativa de que a operação levante até 10 bilhões de reais – dinheiro que serviria para a equalizar a situação financeira da empresa, que encerrou o segundo trimestre com dívida líquida de 33,1 bilhões de reais – equivalente a 5,7x o Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização).