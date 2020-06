Ibovespa recua após EUA voltar a bater recorde de novos casos de covid-19

A bolsa brasileira recua, nesta sexta-feira, 26, e caminha para fechar a semana em queda, com temores sobre o aumento de casos de coronavírus nos Estados Unidos, que voltou a bater recorde nesta semana, depois de dois meses. Às 13h31, o Ibovespa, principal índice de ações, recuava 1,43% e marcava 94.611,56 pontos.

Na quinta-feira, os Estados Unidos registraram mais de 41.000 novos casos. Segundo o New York Times, em alguns estados do oeste e do sul do país, o vírus sobrecarregou hospitais, adiando processos de reabertura. Por lá, já são 2.422.312 contaminados e 124.415 mortos pela doença, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

O mercado teme que o aumento do número de infectados exija a volta de medidas mais duras de isolamento social, desacelerando a recuperação econômica.

“A expectativa de recuperação no segundo semestre diminui. Se tiver viver uma segunda onda mesmo retarda tudo. Vai precisar de mais política de estímulo e mais política monetária para segurar”, afirmou Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital modalmais.

No mercado americano, os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq recuam mais de 2,31%, 2,01% e 1,90%, respectivamente.

O pessimismo nos Estados Unidos também influenciou as bolsas europeias, que, em sua maioria, viraram para queda, mesmo após as falas da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, terem impulsionado o mercado local mais cedo. Segundo ela, o continente “provavelmente” já deixou para trás a pior fase da crise do coronavírus. O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 0,25%. A bolsa de Londres, porém ainda se mantém em terreno positivo, apesar de ter reduzido a alta para 0,40%.

Bandeira também lembra que o tom menos negativo na Europa leva em consideração um “ajuste” em relação às bolsas americanas, que esticaram o movimento de alta no fim do pregão, quando o mercado europeu já estava fechado. Na véspera, a trajetória de valorização foi motivada por expectativa de novos estímulos por parte do Federal Reserve e do governo americano.

Destaques

Na bolsa, as ações da resseguradora IRB Brasil avançam mais de 5% e lideram as altas do Ibovespa, após a empresa informar que as investigações internas foram concluídas. Embora tenham descoberto irregularidade em pagamentos de supostos bônus equivalentes a 60 milhões de reais, parte do mercado viu como positivo o resultado da auditoria.

“Mostra que a gestão atual está fazendo uma limpeza, tirando os problemas que existiam. Ao meu ver, o preço da ações tende a refletir o negócio em si e não mais o medo sobre o que a gerência está fazendo com a empresa”, afirmou Victor Hasegawa, gestor da Infinity Asset.