Ibovespa opera sem direção e deve fechar semana no vermelho; dólar cai

O Ibovespa iniciou as negociações nesta sexta-feira, 19, oscilando entre leves perdas e ganhos, mas rondando a estabilidade. Por volta das 11h30, o principal índice acionário da B3 registrava ligeira queda de 0,01%, aos 168.266 pontos. O movimento ainda reflete a combinação de dados domésticos e o noticiário externo ligado a juros e geopolítica.

No câmbio, depois da forte alta na véspera, o dólar comercial recuava 0,68%, cotado a R$ 5,139, no mesmo horário, acompanhando a melhora parcial no apetite por risco e o enfraquecimento global da moeda estadunidense ao longo da manhã.

Nas blue chips, os papéis de grandes empresas, a Vale (VALE3) opera estável com viés de alta de 0,18%. Assim como as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras (PETR4 e PETR3) que operam de lado, no zero a zero, ajudando a reduzir a pressão sobre o índice, mas também impedindo um avanço.

No setor financeiro, as ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), de peso no índice, caíam 0,38%, enquanto os papéis de Bradesco (BBDC4), BTG (BPAC11), Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) registram leve alta.

Entre as maiores quedas está a WEG (WEGE3), que cai mais de 1%, assim como Klabin (KLBN11), Marfrig (MBRF3), Copel (CPLE3) e Braskem (BRKM5), que caem mais de 1% também. No campo oposto, a Cyrela (CYRE3) avança 3,17%, seguida por PetroRecôncavo (REVC3) que sobe 1,90%.

O head do private da Supernova Investimentos, João Luís Debom, avalia que o principal fator que guia o mercado nesta manhã é a leitura do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom).

"O Ibovespa abriu o pregão pós-superquarta pressionado, com investidores recalibrando as apostas para a trajetória da Selic após o comunicado vir mais 'dovish' do que o esperado, enquanto o Federal Reserve adotou tom mais conservador, em linha com outros bancos centrais”, disse.

Ele destaca que essa divergência entre o Banco Central do Brasil e o Fed tende a manter pressão sobre o câmbio e sustentar juros longos elevados, o que acaba pesando sobre a bolsa. Debom também lembra que o índice fechou o último pregão em queda e ainda reflete esse ajuste de expectativas.

"O índice fechou ontem em queda de 0,10%, aos 168.277 pontos, destoando de Wall Street", pontuou à EXAME.

Apesar de uma agenda doméstica "mais leve" nesta sexta-feira, o mercado segue sensível a fatores externos e à leitura do Copom. "O ruído segue alto: commodities, geopolítica e a digestão do Copom ainda darão o tom. O suporte imediato fica na faixa dos 168–170 mil pontos”, concluiu.

Petróleo opera sem direção com acordo de paz

O petróleo segue em leve baixa, perto da estabilidade, enquanto o mercado reavalia o impacto do acordo entre Estados Unidos e Irã e a retomada parcial do fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz.

O barril do Brent recuava 0,03%, cotado a US$ 79,82. Já o West Texas Intermediate (WTI) registrava ligeira alta de 0,21%, negociado a US$ 76,76.

Embarcações com mais de 12 milhões de barris já teriam cruzado a região nas últimas horas, sinalizando uma normalização gradual do fluxo energético global. Ainda assim, o mercado mantém cautela sobre a estabilidade do acordo, especialmente diante de questões envolvendo Israel e Líbano, no Oriente Médio.

O foco agora se volta para a reunião diplomática prevista na Suíça, onde representantes de EUA e Irã discutirão a implementação do memorando que prevê o fim das hostilidades e a reorganização das regras de navegação na região.

Exterior segue misto com foco em juros e petróleo

Nos Estados Unidos,as bolsas operam fechadas por conta do feriado de Juneteenth, o dia Nacional da Independência.

Já nas bolsas na Europa. o DAX, da Alemanha, sobe 0,11%, enquanto o FTSE cai 0,26% no Reino Unido. Na França, o CAC 40 recua 0,21% e, na Itália, o FTSE MIB avança 0,62%, refletindo um dia de direção mista, com investidores reagindo a juros soberanos e dados fiscais da região.

Na Ásia-Pacífico, o Japão avançou 0,6% no Nikkei, enquanto a Coreia do Sul registrou forte alta de 2,8% no Kospi, impulsionada pelo setor de tecnologia. Já a Austrália caiu 0,74% no S&P ASX 200, refletindo maior cautela regional. China e Hong Kong ficaram fechados por conta das celebrações do Festival do Barco-Dragão, feriado em toda a China.