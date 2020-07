Braço de serviços financeiros do grupo chinês Alibaba, a Ant Financial, se prepara para aquele que pode ser a maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ano – e talvez da história. A empresa, que anunciou nesta segunda-feira, 20, ter iniciado o processo de dupla listagem nas bolsas de valores de Xangai e Hong Kong, pretende alcançar valor de mercado de 200 bilhões de dólares após a operação, de acordo com a Bloomberg. O montante é cerca de 250% superior ao da Petrobras, com valor de mercado de cerca de 57 bilhões de dólares.

Controladora da Alipay, a Ant Financial espera utilizar o dinheiro arrecadado no IPO para expandir os investimentos em tecnologia, aumentar sua atuação fora da China e acelerar a digitalização do setor de serviços chinês. Segundo a empresa, sua base de usuários no mundo todo já chega a 1,2 bilhão de pessoas.

“Tornar-se uma empresa pública aumentará a transparência de nossos acionistas, incluindo clientes, parceiros de negócios, funcionários, acionistas e reguladores. Através do nosso compromisso de servir aos menos atendidos, possibilitamos que toda a sociedade compartilhe nosso crescimento”, afirmou Eric Jing, presidente da Ant Financial.

Fundada em 2004 para facilitar os pagamentos de compras na Alibaba, a companhia estendeu sua atuação para outros setores, fazendo do Alipay um superapp que oferece serviços que vão desde delivery de comidas a reservas de bicicletas e quartos de hotéis. Recentemente, a Alipay também passou a oferecer, na China, a possibilidade de fazer aportes em fundos de investimentos. De acordo com a Ant Financial, 128 de 143 gestoras de recursos já disponibilizam produtos na plataforma.

Além do Alipay, outro segmento da Ant Financial vem ganhando cada vez mais relevância: o MYbank. Voltado para micro e pequenos empresários, o banco digital tem revolucionado o setor na China, encerrando 2019, com 20,87 milhões de clientes da China – sendo que 80% deles nunca tinham conseguido tomar empréstimos de bancos tradicionais. A média dos empréstimos do MYbank gira entorno de 4.300 dólares.

Com participação em 50% dos micros e pequenos negócios do país, a Ant Financial espera que o MYbank passe a atender até 70% ainda neste ano.

A listagem da Ant Financial no mercado asiático ocorre em meio às tensões entre China e Estados Unidos. Recentemente, o governo americano ameaçou retirar das bolsas de valores locais empresas chinesas que não atendessem práticas de auditoria da SEC, o órgão regulador do país.

Listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), a Alibaba registrou o maior IPO da história, em 2014, levantando 25 bilhões de dólares. A marca só foi batida no ano passado pela Saudi Aramco, que conseguiu 25,6 bilhões de dólares com a operação. Agora, resta à Ant Financial colocar o bilionário chinês Jack Ma de volta ao posto.