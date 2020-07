Fidelity fará serviço de negociação e custódia de bitcoin para Hashdex

A Fidelity Digital Assets, braço de ativos digitais da Fidelity Investments — um dos maiores e mais diversificados grupos financeiros do mundo com 8,3 trilhões de dólares em ativos sob gestão —, fez uma parceria com a gestora Hashdex. O objetivo é oferecer serviços de custódia e de negociação para a empresa brasileira.

A Fidelity Digital Assets foi lançada no final de 2018, atendendo inicialmente clientes dos Estados Unidos. Desde então, vem se expandindo por todo o mundo. Seus serviços obedecem ao mesmo padrão de exigência presente em outros negócios da Fidelity Investments, com o diferencial de integrar recursos exclusivos da tecnologia blockchain.

“Estamos empolgados em oferecer nossos serviços à Hashdex”, comenta Josh Deems, diretor de desenvolvimento de negócios da Fidelity Digital Assets, em nota. “Vemos sua liderança e presença no mercado brasileiro como uma peça importante para a adoção global de ativos digitais.”

O CEO da Hashdex, Marcelo Sampaio, comenta que os criptoativos apresentam um excelente potencial de crescimento e valorização no longo prazo. “Oferecemos ao investidor criptomoedas por meio de fundos, o que elimina problemas relacionados à gestão de chaves/tokens. Com ajuda dos melhores custodiantes, que empregam modernas práticas de proteção contra perdas e roubos, fazemos o armazenamento dos ativos digitas, que também são assegurados.”