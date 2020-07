Dólar recua com otimismo sobre safra de balanços nos EUA

O dólar iniciou o pregão desta terça-feira, 14, em queda contra o real, acompanhando o movimento de desvalorização da moeda americana contra divisas emergentes. Como pano de fundo, segue o otimismo com a temporada de balanços do segundo trimestre iniciada nesta semana nos EUA, que deve maior dimensão sobre impactos econômicos do coronavírus.

Nesta terça, o resultado trimestral do JP Morgan surpreendeu os investidores ao apresentar lucro maior do que o esperado.

Às 9h20, o dólar comercial caía 0,6% e era vendido por 5,357 reais, enquanto o dólar turismo recuava 0,4%, cotado a 5,65 reais.

A desvalorização do dólar reverte parte dos ganhos da sessão anterior, quando a moeda americana encerrou em alta impulsionada pelo aumento de casos de coronavírus nos Estados Unidos e pela medida do governo da Califórnia de voltar atrás sobre a reabertura de bares e restaurantes no estado. O avanço da doença na maior economia do mundo segue no radar do mercado.

No cenário interno, as atenções se voltaram para o IBC-Br. Conhecido como prévia do PIB, o índice de atividade econômica do BC de maio teve alta de 1,3%, confirmando as expectativas de que o pior já ficou para trás. No entanto, o número veio abaixo da projeção mediana de mercado de crescimento de 4,5% no mês.

“Dentre os setores, o comércio varejista é aquele que está recuperando o nível de atividade mais rápido e deve continuar se beneficiando das medidas de auxílio de emergência”, disse Arthur Mota, economista da Exame Research.