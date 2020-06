Bolsas terão “uma década perdida”, diz Ray Dalio, titã de Wall Street

Mais um titã de Wall Street está convicto de que as bolsas vão virar de cabeça para baixo. Ray Dalio, fundador de uma das maiores gestoras de hedge fund do mundo, a Bridgewater Associates, fez um alerta aos investidores de que “uma década perdida para ações” está a caminho. O motivo: a pandemia do novo coronavírus levará as empresas a rever as suas cadeias de suprimentos e fará com que muitas delas saiam bastante endividadas da crise.

“A globalização – talvez o principal fator de lucratividade do mundo desenvolvido nas últimas décadas – já atingiu o seu pico”, escreveu em nota, de acordo com informações da Bloomberg no site Business Insider. “O conflito entre Estados Unidos e China e a pandemia global estão acelerando ainda mais as iniciativas das multinacionais de resgatar e duplicar as cadeias de suprimentos, com foco na confiabilidade, em vez de apenas na otimização de custos”, acrescentou.

Em outro trecho, Dalio e sua equipe de analistas acrescentam que, mesmo que os lucros gerais se recuperem, “algumas empresas morrerão ou suas ações se desvalorizarão ao longo do caminho”. “Com níveis mais baixos de lucros e escassez de caixa, as empresas provavelmente sairão mais endividadas.”

Na quarta-feira, Dalio usou o seu LinkedIn para responder dúvidas de investidores. Um deles comentou: “[…] nesse mercado irracional, me parece mais fácil ganhar dinheiro como apostador, não como investidor disciplinado e bem informado”. Ao que Dalio respondeu: “Pensar que o mercado é irracional é um erro. Mercados vão onde vão, pois diferentes pessoas compram e vendem por diferentes razões – incluindo irracionalidade e emoções – e é nosso trabalho entender isso e ganhar dinheiro com isso. Se não fizermos isso, somos os que estão cometendo um grande erro.” Confira as demais respostas abaixo.