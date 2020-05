Bolsa no feriado? Sim. O que esperar do Ibovespa hoje

Hoje é dia de novidade nas negociações da B3: mesmo com o feriado, investidores, gestores e analistas estarão de olho nas movimentações das ações.

O feriado prolongado antecipa para hoje e amanhã o Corpus Christi, previsto para 11 de junho, e Consciência Negra, marcado para 20 de novembro, para a quarta e a quinta-feira. Na sexta é ponto facultativo. A assembleia pode antecipar outro feriado para segunda-feira. Na B3, porém, vida no normal.

Em carta enviada ontem ao governador João Doria, 10 entidades, incluindo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e a B3, pediram nesta terça-feira que os feriados bancários fosem mantidos em seus dias originais. Segundo a B3, o feriado decretado subitamente levaria a problemas “incontornáveis”, como a paralisação de milhares de transações previstas para serem liquidadas hoje.

Ontem, o Ibovespa caiu 0,56% após uma alta de quase 5% na segunda-feira, puxado sobretudo por notícias envolvendo novas vacinas contra o coronavírus. Nesta quarta-feira, notícias internas podem voltar a afetar o humor dos investidores. Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research (a casa de análises da Exame), afirma que a piora nos dados do coronavírus no país pode pesar no pregão. Ontem, pela primeira vez, o Brasil anunciou mais de mil mortos num dia.

“Os números podem levar a uma queda na confiança. Setores mais dependentes da reabertura, como bancos e varejo físico, podem ser impactados”, diz Lima. “Por outro lado, o câmbio deve voltar a ser uma válvula de escape para atrair investimentos, e o dólar pode ter nova leva de desvalorização”.

Na agenda dos investidores estão a confiança da indústria, no Brasil, e a minuta da última reunião do Fed, o banco central americano. As bolsas fecharam em leve alta na Ásia e abriram em leve queda na Europa, ainda impactadas pelas notícias sobre as vacinas do coronavírus — a falta de dados precisos sobre os resultados dos testes da Moderna gera dúvidas no meio acadêmico.