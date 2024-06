Zuk oferece leilões de 970 imóveis em junho, com descontos de até 82%

A empresa de leilões Zuk reuniu um portfólio de 974 imóveis para serem leiloados em junho. As opções incluem salas comerciais, imóveis residenciais, terrenos e áreas rurais em todas as regiões do Brasil.

O destaque do mês é o feirão de imóveis em parceria com o Santander, no dia 18 de junho, com 160 opções e descontos de até 62%. O grupo realiza ainda um leilão de 16 cotas de consórcio, disponível a partir de 14 de junho, com descontos de até 50%.

Oportunidades

O imóvel com maior desconto, de 82%, é uma casa negociada por R$ 50 mil. O imóvel está localizado no Conjunto Residencial José Bonifácio, em São Paulo (SP), e tem 130 metros quadrados.

Os valores vão de R$ 4 mil para um terreno à venda em Ribeirão (PE), com 233,96 metros quadrados, até R$ 449 mil para um terreno no bairro Vila São Francisco, em Mogi das Cruzes (SP), com 445 mil metros quadrados.

Os imóveis estão localizados nos estados de: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Como participar do leilão?

Os imóveis são leiloados em parceria com grandes empresas e instituições financeiras, como Santander, Bradesco, Itaú, SPDA, Banco do Brasil, Banco Pan, Safra, Inter, Creditas, C6, Banco Bari, Rodobens, Sicoob, Sicred, entre outros.

Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta desejada.