Leilão do Banco Fibra: terrenos em condomínio de luxo no Ceará estão entre as opções

O Banco Fibra, em parceria com a Frazão Leilões, realiza no próximo dia 20 de junho, às 10h, um leilão de 18 imóveis, entre eles prédios comerciais, chácaras e glebas de terra.

O destaque do leilão são quatro terrenos localizados no condomínio Aquiraz Riviera, no Ceará – um complexo de turismo, lazer e entretenimento, localizado na praia de Marambaia, e com mais de 1,8 mil metros de frente-mar.

Os terrenos têm área a partir de 1.013,82 m², até 2.537,03 m². O valor inicial do menor terreno é de R$ 351.900,00 e do maior, R$ 807.300,00 – um desconto de 184% considerando que o valor médio de um terreno de 1 mil m² nesse condomínio pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Oportunidades

Além dos terrenos no Ceará, quem participar do leilão também poderá escolher outros terrenos desocupados à venda, localizados em:

Cabo de Santo Agostinho (PE), com 8,74 mil m² de área total, e valor inicial de R$ 1,03 milhão;

Garibaldi (RS), com área total 16,04 mil m² e lance inicial de R$ 1,81 milhão;

São Bernardo do Campo (SP), com área de 3,41 mil m² e valor inicial de R$ 2,9 milhões

Valinhos (SP), onde o terreno tem área total de 2,64 mil m², e lance inicial de R$ 679,5 mil.

O leilão também conta com algumas opções de imóveis comerciais:

O prédio do Luziânia Shopping, localizado na cidade de Luziânia, em Goiás. Com uma área total de 753,75 m², o imóvel tem lance inicial de R$ 1,074 milhão;

Prédio comercial locado, na cidade de Jaraguá (SP), com área total de 3.349,27 m² e lance inicial de R$ 4,61 milhões;

Galpão locado e terreno alugado em Ubá (MG), com área total 3.298,10 m² e lance inicial de R$ 1,58 milhão.

Como participar do leilão de imóveis?

Os lances já podem ser feitos no site da Frazão Leilões, onde é possível encontrar o edital completo e as informações detalhadas dos lotes.

Em caso de arremate, o pagamento pode ser feito à vista ou a prazo, em 12, 24 ou 36 parcelas.