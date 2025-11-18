Vendas de apartamentos caem no trimestre e estoques aumentam

O mercado imobiliário nacional fechou o terceiro trimestre com mais apartamentos residenciais lançados do que vendidos, o que ampliou o estoque desse tipo de imóvel no país. Segundo levantamento da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), feito em parceria com a consultoria Brain Inteligência Estratégica, foram lançadas 108,8 mil unidades entre julho e setembro deste ano, alta de 1,6% em relação ao mesmo período de 2024.

No mesmo intervalo, as vendas recuaram 6,5%, somando 101,3 mil unidades. O levantamento cobre dados de 221 cidades brasileiras.

Com esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o estoque de apartamentos subiu 3,3% na comparação anual, alcançando 312,5 mil unidades disponíveis — considerando imóveis na planta, em obras ou recém-construídos.

Caso nenhum novo lançamento ocorra, esse estoque seria suficiente para sustentar as vendas por nove meses, segundo a média dos últimos 12 meses. No trimestre anterior, esse indicador estava em oito meses.

Apesar da desaceleração no trimestre, o acumulado do ano ainda mostra crescimento. De janeiro a setembro de 2025, foram lançadas 307,3 mil unidades, avanço de 8,4% ante os mesmos meses do ano passado. As vendas também cresceram, com alta de 5%, totalizando 312,2 mil unidades.

Em valor de mercado, os lançamentos somaram R$ 199 bilhões no acumulado do ano, alta de 22,9% em relação ao mesmo período de 2024. Já o volume financeiro das vendas chegou a R$ 188,7 bilhões, crescimento de 13,2%.

O preço médio dos imóveis vendidos subiu 4,4% na comparação anual, a R$ 199 mil.