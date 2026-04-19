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Trump Organization vai construir arranha-céu de luxo na Geórgia

Projeto prevê prédio mais alto de Tbilisi e reforça estratégia global da empresa

Trump: projeto prevê arranha-céu de luxo na capital da Geórgia (Scott Olson/Getty Images)

Trump: projeto prevê arranha-céu de luxo na capital da Geórgia (Scott Olson/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 10h48.

A Trump Organization planeja erguer um novo arranha-céu de luxo na região do Cáucaso, em um movimento da empresa que mira projetos internacionais durante o segundo mandato de Donald Trump.

Batizado de Trump Tower Tbilisi, o empreendimento será construído em Tbilisi, capital da Geórgia, segundo o Wall Street Journal.

Com cerca de 70 andares, a torre deve se tornar o edifício mais alto da cidade.

O projeto inclui residências de alto padrão, espaços comerciais e serviços no modelo de hotelaria.

O desenho ficará a cargo da Gensler, uma das maiores empresas de arquitetura do mundo.

A iniciativa reúne um consórcio com empresas locais e internacionais, incluindo a Archi Group, a Biograpi Living e a Sapir Organization, que já possui histórico de parceria com a família Trump.

Estratégia global e expansão no exterior

Desde o início do novo governo Trump, a empresa tem ampliado sua atuação fora dos Estados Unidos, com foco em acordos de licenciamento e uso de marca — modelo que exige menor investimento direto, mas garante presença global.

Segundo o WSJ, a ofensiva inclui projetos no Oriente Médio, Vietnã e Índia, refletindo uma estratégia mais agressiva em comparação ao primeiro mandato, quando a companhia havia reduzido iniciativas no exterior para evitar questionamentos.

Críticas sobre conflito de interesses

O avanço internacional reacende críticas sobre possíveis conflitos de interesse, já que os negócios da empresa coexistem com a atuação política de Donald Trump.

Eric Trump, vice-presidente executivo da companhia, já afirmou anteriormente que as operações empresariais são separadas das decisões do governo.

O novo projeto retoma uma relação antiga entre a marca Trump e o país. Em 2012, a empresa chegou a anunciar um empreendimento em Batumi, no litoral do Mar Negro, mas recuou posteriormente.

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