Recorde de vendas e lançamentos impulsionam bom resultado da Direcional

A Direcional Engenharia (DIRR3) encerrou 2024 com um desempenho recorde, registrando R$ 6,3 bilhões em vendas líquidas no ano. O resultado representa um marco histórico para a companhia, que também atingiu um volume inédito de lançamentos: R$ 5,8 bilhões, crescimento de 18% em relação a 2023.

No quarto trimestre de 2024, as vendas líquidas somaram R$ 1,6 bilhão, alta de 29% na comparação com o mesmo período de 2023. Mesmo excluindo os projetos vendidos no âmbito do Programa Pode Entrar em períodos anteriores, o volume do trimestre superou o Valor Geral de Vendas (VGV) contratado no quarto trimestre de 2023 em 56% e no terceiro trimestre de 2024 em 6%.

Desempenho das marcas Direcional e Riva

As vendas da marca Direcional cresceram 49% no ano, totalizando R$ 984 milhões, o que corresponde a 62% das vendas totais da companhia no trimestre. Já a Riva, braço voltado ao segmento de médio padrão, teve aumento ainda mais expressivo de 69%, alcançando R$ 596 milhões, ou 38% do total de vendas.

Crescimento nos lançamentos e destaque para o Minha Casa, Minha Vida

No quarto trimestre, a Direcional lançou 20 novos empreendimentos, somando um VGV de R$ 1,8 bilhão — o maior já registrado pela companhia no período. O número representa um aumento de 32% em relação ao terceiro trimestre de 2024 e 55% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

Os resultados operacionais da Direcional são impulsionados por sua forte atuação no setor de habitação popular, principalmente por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). [Grifar] O programa foi apontado como um dos pilares para o bom desempenho da empresa mesmo diante de incertezas macroeconômicas.

Relatórios de analistas destacaram que os resultados da Direcional foram em linha com as expectativas de mercado. O Goldman Sachs ressaltou que, apesar do trimestre considerado "calmo", a companhia é beneficiada pelo cenário favorável do MCMV, o que pode impulsionar a rentabilidade e a expansão da empresa.

Já o BTG Pactual, controlador da Exame, considerou os resultados do quarto trimestre "fortes" e em conformidade com o esperado, reforçando a avaliação positiva do setor habitacional de baixa renda. Segundo o banco, o setor apresenta "uma demanda sólida e acessibilidade melhor do que nunca", favorecendo empresas bem estruturadas como a Direcional.

Perspectivas para 2025

Com o suporte de programas habitacionais e uma estratégia sólida de lançamentos, a Direcional segue com perspectivas positivas para 2025. Além disso, o desempenho da empresa no fechamento de 2024, aliado à negociação das ações em avaliações consideradas atrativas, sustenta a visão otimista de analistas sobre a continuidade de bons resultados.