O Rio de Janeiro tem a fama de ser um lugar difícil para conseguir alugar um bom imóvel. Os espaços são disputados, muitas vezes com visitas coletivas de futuros inquilinos e muitos reparos e manutenções, já que boa parte dos prédios são bem antigos.

Mas isso não é um empecilho para quem quer morar na cidade maravilhosa, que mesmo tendo esse histórico, possui uma diversidade de preços, desde as áreas mais acessíveis até as mais valorizadas,

E para entender quanto custa alugar um imóvel no RJ, é preciso ficar por dentro sobre as variáveis que definem o valor. Confira uma média do aluguel no Rio de Janeiro, os bairros mais cobiçados e os mais acessíveis, além de dicas na hora de mudar.

Como é o cálculo do aluguel no Rio de Janeiro?

O cálculo para morar de aluguel no Rio de Janeiro é o mesmo que em outras cidades. O valor de um imóvel é definido com base em alguns critérios, como localização, metragem, condições do imóvel, etc.

O valor também precisa estar alinhado com os demais imóveis que são parecidos na região e, caso o imóvel precise de reparos ou tenha problemas estruturais, essas questões podem ser levadas em conta para reduzir o valor do aluguel. Por isso, sempre faça uma verificação detalhada antes de fechar o negócio.

Qual o valor médio para alugar um imóvel no Rio de Janeiro?

Cada bairro do Rio de Janeiro possui uma média de aluguel, mas se analisarmos o tamanho médio dos imóveis e o metro quadrado definido em cada região, é possível dizer que custa em torno de R$ 3.500 por mês de aluguel para morar no Rio de Janeiro.

É claro que esse valor pode variar, tudo vai depender do bairro que você escolheu morar e o tamanho da casa.

Quais são os bairros mais baratos para alugar um imóvel no Rio de Janeiro?

Os bairros periféricos e mais afastados do centro do Rio de Janeiro possuem os preços de aluguel mais acessíveis. Regiões como Realengo, Campo Grande e Santa Cruz, localizadas na Zona Oeste, apresentam aluguéis mais baixos, variando entre R$ 1.000 e R$ 2.000, dependendo do imóvel e sua localização.

Na Zona Norte, bairros como Olaria e Bangu também são opções com preços acessíveis, com aluguéis que variam de R$ 1.200 a R$ 2.500. Esses bairros são alternativas para quem busca um custo de vida mais baixo, mas ainda assim quer morar na cidade.

Top bairros mais caros para alugar imóvel no Rio de Janeiro

Quando se trata de aluguéis mais caros, os bairros nobres da Zona Sul são o destaque, como Leblon, Ipanema e Lagoa, que lideram o ranking.

No próprio Leblon, por exemplo, o preço médio do aluguel pode ultrapassar R$15 mil por mês, pela localização privilegiada, estrutura ou qualidade de vida. Também é possível encontrar imóveis mais baratos na região, mas que não fogem muito deste ticket médio.

O que mais você precisa saber para alugar um imóvel no Rio de Janeiro

Além do aluguel, outros custos precisam ser levados em consideração na hora de escolher um imóvel, olha só:

Condomínio e IPTU : esses custos extras costumam ser cobrados à parte do aluguel, mas todos os meses;

IPCA : o aluguel no Rio de Janeiro é ajustado anualmente com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou em alguns casos, o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado);

Garantias : o contrato de aluguel pode exigir garantias como fiador, caução ou seguro fiança. Além disso, a vistoria do imóvel é fundamental para evitar problemas na devolução.

Seja qual for o motivo para escolher o Rio de Janeiro como cidade para se morar, estamos falando de um lugar que possui bairros com diversidade e opções de preço. Com uma pesquisa detalhada, é possível encontrar oportunidades e fechar um bom negócio na cidade maravilhosa.