Qual o tipo de usucapião mais rápido?

A usucapião é um meio pelo qual uma pessoa pode adquirir a propriedade de um imóvel por meio da posse prolongada e contínua. No entanto, os processos tradicionais de usucapião, como os judiciais, podem ser demorados. Para aqueles que buscam um caminho mais ágil, a usucapião extrajudicial surge como a opção mais rápida, podendo ser concluída em até 60 dias, conforme previsto na legislação.

O que é a usucapião extrajudicial?

A usucapião extrajudicial foi regulamentada com o intuito de desburocratizar e acelerar o processo de aquisição da propriedade por meio da posse. Diferentemente das modalidades judiciais, essa versão não requer uma ação judicial e pode ser realizada diretamente no cartório de registro de imóveis. Isso torna o processo mais célere e menos oneroso, além de evitar os trâmites judiciais que podem se arrastar por anos.

A agilidade dessa modalidade faz dela a mais rápida entre os tipos de usucapião, especialmente para quem já cumpre os requisitos legais e está em busca de regularizar a propriedade do imóvel de forma mais prática.

Como funciona?

O processo de usucapião extrajudicial envolve a posse ininterrupta e pacífica de um imóvel, sem oposição do proprietário original, pelo tempo previsto em lei, que varia conforme a modalidade de usucapião (ordinária, extraordinária, especial, entre outras). No entanto, para que a usucapião possa ser realizada extrajudicialmente, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, tais como:

Posse pacífica e contínua: O possuidor deve estar em posse do imóvel de maneira ininterrupta e sem oposição. Prazo: O tempo de posse exigido depende da modalidade de usucapião. Para a usucapião extraordinária, por exemplo, o prazo é de 15 anos, que pode ser reduzido para 10 anos em algumas circunstâncias. Já na usucapião especial urbana, o prazo é de 5 anos. Imóvel sem disputa judicial: Não pode haver qualquer disputa judicial em relação ao imóvel. Concordância do proprietário original e dos vizinhos: É fundamental que o proprietário do imóvel e os confinantes (vizinhos) estejam de acordo com o pedido de usucapião.

Etapas do processo

O processo de usucapião extrajudicial segue as seguintes etapas principais:

Reunião da documentação: O possuidor deve reunir a documentação que comprova sua posse, incluindo certidões negativas e planta do imóvel assinada por um profissional habilitado. Manifestação dos confinantes e do proprietário: O possuidor deve obter a concordância dos vizinhos e do proprietário registrado do imóvel. Essa anuência é essencial para evitar que o processo precise ser levado ao âmbito judicial. Requerimento ao cartório: Toda a documentação e as anuências devem ser apresentadas no cartório de registro de imóveis competente, onde o procedimento será analisado. Registro do imóvel: Se tudo estiver em conformidade com a lei, o cartório procederá ao registro do imóvel em nome do possuidor, encerrando o processo.

Benefícios da usucapião extrajudicial

Além da agilidade, a usucapião extrajudicial oferece outros benefícios importantes, como:

Menor custo : Como o processo é realizado diretamente no cartório, não há as custas processuais típicas de uma ação judicial.

: Como o processo é realizado diretamente no cartório, não há as custas processuais típicas de uma ação judicial. Rapidez : O processo pode ser concluído em até 60 dias , desde que todas as partes envolvidas concordem e a documentação esteja em ordem.

: O processo pode ser concluído em , desde que todas as partes envolvidas concordem e a documentação esteja em ordem. Menos burocracia: Ao evitar o Judiciário, o processo tende a ser menos burocrático e mais acessível.

Quando optar pela usucapião extrajudicial?

A usucapião extrajudicial é ideal para quem já cumpre os requisitos de posse exigidos e busca uma solução mais rápida para regularizar a propriedade do imóvel. Contudo, é importante lembrar que essa modalidade só é possível quando não há litígio e quando todas as partes envolvidas, incluindo o proprietário anterior e os vizinhos, concordam com o pedido de usucapião.

Se houver qualquer contestação ou se algum dos requisitos não for atendido, será necessário recorrer à usucapião judicial, que é mais demorada e envolve o trâmite processual comum.