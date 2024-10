Quais são os prédios mais altos de São Paulo?

Famosa pelo horizonte repleto de prédios, a cidade de São Paulo (SP) tem se tornado cada vez mais vertical. No início de outubro, a construtora Cyrela e a gestora J. Safra Properties anunciaram a construção de mais um espigão na capital paulista que, quando finalizado, estará entre os maiores da cidade com 206 metros de altura.

O maior de todos, no entanto, deve ser o Paseo Alto das Nações, complexo multiuso do portfólio do Carrefour Properties, que terá 219 metros de altura quando finalizado.

Mas enquanto os dois projetos não saem do papel, o edifício ostenta o título de maior da cidade é o Platina 220, localizado no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. A estimativa é do órgão internacional CTBUH (Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano), que mantém um ranking dos maiores arranha-céus do mundo.

Com 172 metros de altura, o Platina 220 fica na 18ª colocação entre os mais altos do Brasil – os mais altos do País estão na cidade catarinense de Balneário Camboriú, à beira-mar.

A altura, no entanto, já foi suficiente para desbancar o Mirante do Vale do posto de mais alto de São Paulo. Também conhecido como Palácio W. Zarzur, o prédio foi o mais alto da capital paulista por 48 anos.

1 /6 Platina 220, empreendimento que faz parte do Eixo Platina, projetado pela Porte Engenharia (1º: Platina 220, com 172 metros de altura)

2 /6 1. Mirante do Vale (Palácio W. Zarzur), São Paulo (2º: Mirante do Vale (Palácio W. Zarzur), com 170 metros de altura)

3 /6 (3º: Residencial Figueiras alto do Tatuapé, com 168 metros de altura)

4 /6 Edifício Itália (4º: Edifício Itália, com 165 metros de altura)

5 /6 Topo do Edifício Altino Arantes, o Banespão, no centro de São Paulo (5º (empate): Altino Arantes - Farol Santander, com 161 metros de altura)

6/6 Empreedimento Parque Global na zona sul - marginal pinheiros Foto: Leandro Fonseca Data: 10/07/2024 (5º (empate): Torres do Parque Global, com 161 metros de altura)

1º: Platina 220

172 metros de altura

48 andares

Inaugurado em 2022

2º: Mirante do Vale (Palácio W. Zarzur)

170 metros de altura

51 andares

Inaugurado em 1967

3º: Residencial Figueiras alto do Tatuapé

168 metros de altura

52 andares

Inaugurado em 2021

4º: Edifício Itália

165 metros de altura

46 andares

Inaugurado em 1965

5º (empate): Altino Arantes - Farol Santander

161 metros de altura

36 andares

Inaugurado em 1947

5º (empate): Torre Prospect e Torre Regent - Parque Global

161 metros de altura

47 andares

Inaugurados em 2024