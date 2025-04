O que é o habite-se e como funciona a emissão desse documento para imóveis novos? Mais do que um simples papel, o habite-se garante que seu imóvel está pronto para ser habitado, legalmente regularizado e em conformidade com as normas de segurança; veja as etapas

O habite-se é um documento imprescindível para qualquer transação imobiliária, já que garante que o imóvel foi construído dentro das normas legais e está apto para ser habitado (scyther5/Thinkstock)