Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

MRV (MRVE3) anuncia venda de terrenos nos EUA e ação ganha impulso na bolsa

O valor total das transações foi de US$ 32 milhões, US$ 2 milhões acima do que a companhia esperava

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12h12.

A MRV (MRVE3) anunciou nesta terça-feira, 30, a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos no terceiro trimestre, localizados no Texas e na Geórgia. O valor total das transações foi de US$ 32 milhões, US$ 2 milhões acima do que a companhia esperava.

O mercado reagiu positivamente, com as ações da companhia subindo 2,3% às 11h30.

Dos terrenos do Texas, um já teve sua transação divulgada pela companhia numa publicação dos resultados do segundo trimestre.

O movimento dá continuidade ao plano estratégico anunciado pela companhia em dezembro do ano passado.

À época, a MRV comunicou ao mercado que a Resia, sua subsidiária nos EUA, passaria por uma grande reestruturação para reduzir a queima de caixa e a alavancagem do grupo.

Ao concluir a execução desse plano, a companhia espera gerar cerca de US$ 493 milhões em caixa, com uma redução da alavancagem em US$ 365 milhões, além de retornar US$ 128 milhões de capital aos investidores dos projetos.

No comunicado divulgado nesta terça a investidores, a MRV também atualizou sobre seu progresso no plano de desinvestimento da Resia, braço de negócios da brasileira nos EUA.

A meta é que, até o final de 2026, sejam desinvestidos US$ 800 milhões. Desses, US$ 149 milhões já foram vendidos — dos quais fazem parte os quatro terrenos.

Acompanhe tudo sobre:MRVEstados Unidos (EUA)Mercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Moura Dubeux e Direcional vão desenvolver imóveis para média e baixa renda em parceria

Visitamos o casarão centenário que foi sede do Dops e agora é 'marco zero' de empreendimento de luxo

O condomínio pode me proibir de usar drones nas áreas comuns?

Como pedir para o condomínio instalar placas solares no prédio

Mais na Exame

Mercados

Avião sem janela é a grande aposta desta startup americana; entenda como funciona

Brasil

Previsão de reabertura do Santos Dumont é 14h, afirma Infraero; Congonhas também é afetado

Future of Money

Banco de investimentos revela qual criptomoeda vai 'impulsionar' migração do mercado para blockchain

Carreira

‘Vim ao mundo pra proteger a natureza e a vida’: o estalo que virou mais de 200 projetos de impacto