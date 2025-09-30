MRV (MRVE3) anuncia venda de terrenos nos EUA e ação ganha impulso na bolsa

A MRV (MRVE3) anunciou nesta terça-feira, 30, a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos no terceiro trimestre, localizados no Texas e na Geórgia. O valor total das transações foi de US$ 32 milhões, US$ 2 milhões acima do que a companhia esperava.

O mercado reagiu positivamente, com as ações da companhia subindo 2,3% às 11h30.

Dos terrenos do Texas, um já teve sua transação divulgada pela companhia numa publicação dos resultados do segundo trimestre.

O movimento dá continuidade ao plano estratégico anunciado pela companhia em dezembro do ano passado.

À época, a MRV comunicou ao mercado que a Resia, sua subsidiária nos EUA, passaria por uma grande reestruturação para reduzir a queima de caixa e a alavancagem do grupo.

Ao concluir a execução desse plano, a companhia espera gerar cerca de US$ 493 milhões em caixa, com uma redução da alavancagem em US$ 365 milhões, além de retornar US$ 128 milhões de capital aos investidores dos projetos.

No comunicado divulgado nesta terça a investidores, a MRV também atualizou sobre seu progresso no plano de desinvestimento da Resia, braço de negócios da brasileira nos EUA.

A meta é que, até o final de 2026, sejam desinvestidos US$ 800 milhões. Desses, US$ 149 milhões já foram vendidos — dos quais fazem parte os quatro terrenos.