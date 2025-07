MRV (MRVE3) anuncia baixa contábil de R$ 144 milhões com imóveis da Resia

A MRV (MRVE3) anunciou nesta sexta-feira, 11, que realizará uma baixa contábil de até US$ 144 milhões em imóveis da Resia, sua operação residencial nos Estados Unidos, que estão classificados como “disponíveis para venda”.

O movimento dá continuidade ao plano estratégico anunciado pela companhia em dezembro do ano passado. À época, a MRV comunicou ao mercado que a Resia passaria por uma grande reestruturação para reduzir a queima de caixa e a alavancagem do grupo.

Ao concluir a execução desse plano, a companhia espera gerar cerca de US$ 493 milhões em caixa, com uma redução da alavancagem em US$ 365 milhões, além de retornar US$ 128 milhões de capital aos investidores dos projetos.

Com a atualização do plano estratégico da Resia, a construtora revisou sua meta de geração de caixa, aumentando de US$ 270 milhões em 2025 para US$ 493 milhões até o final de 2026, o que representará uma redução da dívida.

A baixa contábil dos ativos da Resia será refletida nos resultados financeiros do segundo trimestre da MRV, após avaliação realizada por uma auditoria independente.