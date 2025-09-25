MRV investe mais de R$ 1,4 bilhão em cidade sustentável de 16 mil pessoas do Minha Casa, Minha Vida

A MRV lançou nesta quinta-feira, 25, a Cidade Sete Sóis Vistas do Vale, um projeto de cidade sustentável em São José dos Campos, no interior de São Paulo, planejada para abrigar 16 mil moradores.

O valor total de venda dos empreendimentos ultrapassa R$ 1,4 bilhão e todos os imóveis desta etapa serão enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida, destinado à moradia popular.

Estrutura da cidade sustentável

O empreendimento deve ocupar uma área de 440 mil m² e tem previsão de conclusão até 2034. Cerca de R$ 90 milhões do valor total serão aplicados em obras de infraestrutura, urbanização e parcerias público-privadas para melhorias na região.

O projeto deve gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, com apoio de aproximadamente 150 corretores e 50 imobiliárias parceiras para viabilizar as vendas.

Além das moradias, a cidade sustentável contará com uma praça pública de 22 mil m², equipada com quadras esportivas, pista de skate, playground, área fitness e espaço para food trucks.

A área atualmente usada como pastagem será recuperada com o plantio de 6 mil mudas de espécies nativas e a restauração de 67 mil m² de áreas verdes.

A escolha de São José dos Campos se deve ao alto potencial de crescimento urbano planejado, à localização estratégica e à posição da cidade como um dos principais polos tecnológicos do país. A MRV já desenvolve seis “smart cities” no Brasil, incorporando conceitos de cidade inteligente em bairros abertos.