Minha Casa Minha Vida: Plano&Plano passa a ter marca dedicada à nova Faixa 4

A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é uma ótima notícia não só para a classe média, mas também para as incorporadoras voltadas para a baixa renda. É unanimidade entre as grandes companhias do setor que a mudança deve acelerar a liquidez de estoques já existentes.

Na conta de quem está otimista com as novidades do programa habitacional está a Plano&Plano (PLPL3). Apesar de ser focada nas primeiras faixas, a incorporadora afirma que tem um bom estoque também para a nova faixa.

Renèe Silveira, diretora de incorporação, diz que a companhia já vinha expandindo seu portfólio para fora do MCMV há um tempo, lançando uma marca exclusiva para famílias que já não cabiam mais no programa habitacional, a Unni.

“Não eram apartamentos de alto padrão, não queríamos competir com Cyrela ou Trisul, por exemplo. Mas queríamos atender aquele público emergente, que ainda não tem capacidade financeira para comprar um apartamento acima de R$ 600 mil”, afirma. Dentro dessa marca, foram lançados oito produtos.

Agora, a marca Unni passa a atender exatamente a nova faixa. Além disso, os valores de renda dos faixas que já existiam foram atualizados. Para a Plano&Plano, a novidade foi muito bem-vinda e bastante significativa.

“Nas faixas antigas, 9% do meu VGV (Valor Geral de Venda) estavam concentrados no Faixa 1 Urbano. Com o ajuste da renda nessa faixa, passamos para 20% do estoque. Isso acontece porque o comprador consegue uma taxa de juros menor e a capacidade de compra dele aumenta”, explica. Atualmente, a Plano&Plano possui um estoque de cerca de R$ 2,4 bilhões de VGV.

O mesmo acontece nas outras faixas. Antes, com o teto de R$ 350 mil, incorporadora tinha 37% do estoque fora do MCMV. Com um teto de R$ 500 mil, apenas 15% do estoque está fora do programa.

Com as taxas de juros atrativas oferecidas pelo programa, tudo indica que os apartamentos que agora passam a fazer parte do MCMV terão uma velocidade de muito maior.

Com isso, uma receita maior para a companhia é quase certa.

O que muda no Minha Casa, Minha Vida

A Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida atenderá famílias com renda de até R$ 12 mil e imóveis de até R$ 500 mil.

A nova modalidade prevê a possibilidade de um financiamento de até 420 meses a uma taxa de juros compostos de 10,5% ao ano. Até então, o teto do MCMV era para imóveis de até R$ 350 mil e o programa atendia famílias com renda de até R$ 8 mil na faixa 3.

Além disso, as demais faixas tiveram seus tetos de renda atualizados. Na Faixa 1, a renda é de até R$ 2.640,00. Na Faixa 2, entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400,00. Já na Faixa 3, de R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00.