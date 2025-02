Leilão tem imóveis em Guarulhos e Osasco com até 80% de desconto; veja

A Justiça do Trabalho da 2ª Região de São Paulo realiza nos dias 25 e 27 de março, a partir das 10h, um leilão de aproximadamente 200 lotes, incluindo imóveis, veículos e equipamentos na Grande São Paulo.

Os bens disponíveis estão localizados em cidades como Guarulhos, Osasco, Itapecerica da Serra e Suzano. Entre as oportunidades, há dois galpões industriais em Guarulhos, com área de 2.260 metros quadrados, no bairro Quatro Cantos, avaliados em R$ 4,5 milhões, com lance inicial de apenas R$ 1,8 milhão.

Outra oportunidade é uma casa com 506 metros quadrados de área construída em Osasco, avaliada em R$ 2,7 milhões, com lance inicial de R$ 1,2 milhão.

Os lances podem ser feitos à vista ou parcelados, conforme as regras do edital. Os descontos chegam a 80% do valor de avaliação, dependendo do lote. A leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, responsável pelo evento, destaca que o pregão é uma oportunidade para investidores e compradores individuais.

Os interessados devem se cadastrar no site da Lance Já Leilões e solicitar habilitação com até 48 horas de antecedência. O leilão será realizado online, com acompanhamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para garantir transparência no processo.