Itaú promove leilão de 142 imóveis com preços a partir de R$ 28 mil

O Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, realiza um leilão online no dia 26 de fevereiro, às 11h, exclusivamente por meio do site oficial da leiloeira. Serão ao todo 142 imóveis, incluindo residenciais, comerciais e terrenos.

Do total dos imóveis, 87 estão no estado de São Paulo; 49 estão no Rio de Janeiro; 22 estão na Bahia e 18 em Goiás e em outros quinze estados.

Entre os destaques, estão uma casa de 71 metros quadrados no Recanto Monte Alegre, na capital de São Paulo, com lance inicial de R$ 121,4 mil; um apartamento de 48 metros quadrados na Vila Matias, em Santos, com lance inicial de R$ 119,3 mil e uma casa de 154 metros quadrados no Jardim Regina, em Itanhaém, com lance inicial de R$ 140,2 mil.

O Itaú oferece, entre as condições de pagamento, o parcelamento do lance e desconto de 10% para pagamentos à vista. Para participar, os interessados devem se cadastrar previamente no site da Biasi Leilões.

Serviço

Data e hora: 26 de fevereiro de 2025, às 11h

Quantidade de imóveis: 142

Regiões: AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, SC e SP

Lances: Entre R$ 28.100,00 e R$ 5.466.800,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões