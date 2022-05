Leilão de imóveis tem descontos de até 65% em residências

A Sold Leilões, em parceria com o banco Santander, leiloará 95 imóveis. O leilão ficará disponível até os dias 23 e 24 de maio.

As propriedades são de 10 estados diferentes. No Rio de Janeiro são 23 imóveis, São Paulo (com 19 imóveis), Minas Gerais (totalizando 18 locações), Mato Grosso (com 4 empreendimentos) e Rio Grande do Sul (com 9). Os imóveis variam entre R$ 30,8 mil e R$ 35 milhões.

Todos os imóveis leiloados – como casas, apartamentos, salas, galpões ou prédios – têm débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão.

Para as residências, é possível ter financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Já para os imóveis comerciais existe a opção de parcelamento em até 11 vezes sem juros ou em 60 vezes com juros. Para salas comerciais, o financiamento pode perdurar por até 360 meses. Mas, os lotes e terrenos devem ser adquiridos à vista.

Destaque no Sudeste

O sudeste concentra a maior parcela dos lotes, com 60 unidades. Lá, destaca-se, uma casa em Araraquara (SP) que estará à venda a partir de R$ 154,3 mil com 47% de deságio. No Rio de Janeiro, mais especificamente em São Gonçalo, encontra-se o imóvel com maior desconto do leilão (65%), com lance inicial de R$76,2 mil.

Sobre os imóveis comerciais, em São Bernardo do Campo (SP), há um prédio que está à venda a partir de R$ 1,1 milhão. E São Paulo conta com um galpão que pode ser comprado por lances a partir de R$ 2,2 milhões.

Como funciona o leilão?

Para participar dos lances, é necessário acessar a loja online da Sold Leilões, na plataforma Superbid. Os imóveis ficarão disponíveis até o dia 23 de maio, para as propriedades residenciais, e os comerciais ficarão em leilão até o dia 24 de maio. O edital e informações estão disponíveis no portal do Santander.

