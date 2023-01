Leilão de imóveis do Santander têm descontos de até 62%

Até o dia 17 de janeiro, o Santander irá leiloar mais de 50 imóveis nos estados do Amazonas, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O desconto médio é de 44% entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais, sendo o maior de 62%. Os imóveis são vendidos pela plataforma Superbid Exchange.

Em São Paulo, o estado com o maior número de lotes, uma casa com 137 metros quadrados está à venda a partir de R$ 134,4 mil (39% de deságio). Um apartamento com 271 m2 pode ser arrematado por um lance inicial de R$ 871,9 mil (45% abaixo do valor de avaliação).

Ainda no Sudeste, no Rio de Janeiro, na cidade de Campos, um apartamento de 113 m2 tem lance inicial a partir de R$ 271,4 mil (38% de deságio). Com 51 m2, um apartamento na capital tem lance inicial de R$ 58,8 mil (58% abaixo do valor de avaliação).

Já no Sul do país, em Colombo (PR), uma casa com 250 m2 tem lance com valor inicial de R$ 345,8 mil (37% abaixo do valor de avaliação). Em Pérola (PR), a partir de R$ 88,2 mil é possível arrematar um lote de 700 m2 (49% de deságio).

No Centro-Oeste, em Goianira (GO), uma casa com 381 m2 tem lance inicial de R$ 146,1 mil (43% de deságio). Em Luziânia (GO), um lote com 2.818 m2 pode ser arrematado com lance inicial de R$ 226,8 mil (40% abaixo do valor de avaliação).

Os imóveis que tiverem débitos de IPTU e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão. Além disso, o banco oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel: para os residenciais, há financiamento de até 80% do valor do bem, até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; lotes e terrenos devem ser adquiridos exclusivamente à vista. Demais condições devem ser consultadas no edital, disponível nos links de cada leilão ou no portal do Santander Imóveis.