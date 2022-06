Banco leiloa 135 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil

O Santander, em parceria com a Mega Leilões, disponibilizará três leilões de imóveis nos dias 14, 20 e 30 de junho. Os eventos terão início às 15 horas.

Nos eventos é possível realizar pagamentos à vista sem desconto ou até em 11 parcelas sem juros e correções. Em caso de parcelamento, a entrada exigida é de 20% sobre o valor. O imóvel arrematado ainda pode ser pago em até 60 meses com juros de 1% ao mês.

Os leilões incluem apartamentos, casas, comércios, lotes, prédios e terrenos em 15 estados. Dentre eles: Bahia, Espírito Santos, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O leilão de lotes residenciais acontecerá no dia 20 de junho. No evento os compradores poderão obter reembolso de até R$ 5 mil e despesas como escritura, registro e ITBI quitadas para imóveis selecionados.

O pagamento poderá ser à vista sem desconto. Para imóveis desocupados, há a possibilidade de usar o FGTS como entrada e pagar o saldo com financiamento. O financiamento poderá ser feito em até 420 parcelas, com taxa de 9,49% ao ano + TR.

Entre os destaques do leilão está um apartamento residencial localizado no bairro República, em São Paulo (SP), que tem 41 metros quadrados e lance inicial de R$ 211 mil.

Como participar

Para participar dos leilões digitais, basta fazer cadastro no site da Mega Leilões, ler a descrição e o edital do lote a ser arrematado e se habilitar para o respectivo leilão. Para saber mais informações, é só acessar o portal do Mega Leilões ou do Santander.