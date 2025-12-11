Mercado Imobiliário

JHSF levanta R$ 5,2 bilhões com venda de estoque imobiliário

Empresa líder em alta renda concluiu a venda a fundo ancorado por XP, Bradesco e Itaú

São Paulo Surf Club Residences: JHSF aposta em um complexo multiúso que terá torres residenciais ao lado de um clube com piscina para surfe, na região do Morumbi (Divulgação/Divulgação)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h53.

A JHSF (JHSF3) concluiu a venda de seus estoques prontos e em desenvolvimento no segmento de incorporação para um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), arrecadando R$ 5,2 bilhões. O fundo, ancorado por XP, Bradesco e Itaú, será gerido pela JHSF Capital.

Ao mercado, a companhia afirma se tratar do maior IPO de Fundo de Investimento Imobiliário já realizado no mercado de capitais brasileiro, e também o maior IPO de empresas do setor imobiliário nacional.

A transação acontece menos de uma semana após finalizar uma captação de R$ 780 milhões para o primeiro fundo “puro sangue” da JHSF, focado em shoppings. Com a inclusão do novo fundo voltado à compra de estoques da incorporação, a JHSF Capital alcança aproximadamente R$ 10 bilhões em AUM (assets under management) em três anos.

O fundo será composto por estoques prontos, lotes e produtos imobiliários da JHSF, tanto concluídos quanto em desenvolvimento, incluindo empreendimentos como o Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena.

A JHSF vai receber dois terços dos recursos à vista, com o restante sendo pago dentro de um ano. “Uma estrutura de capital mais dinâmica ajuda a nos preparar para seguir crescendo de forma sustentável”, afirma José Auriemo Neto, presidente do Conselho de Administração da companhia.

Segundo o executivo, a transação também traz maior eficiência na alocação de recursos entre os segmentos de renda recorrente e incorporação, permitindo à JHSF seguir seu plano estratégico de investimento em negócios com resultados mais previsíveis e perenes.

Além disso, a operação proporciona uma estrutura de capital mais robusta, permitindo que os projetos de incorporação imobiliária da JHSF — que já contam com um landbank remanescente e um VGV potencial de R$ 30 bilhões — sejam desenvolvidos por meio de fundos com investimento de terceiros.

De acordo com Augusto Martins, CEO da companhia, a JHSF Capital também planeja criar novos fundos de investimento em outras áreas de atuação da companhia, como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubes e residenciais.

